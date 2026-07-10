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        Haberler Bilgi Gündem KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI 2026? Kademeli emeklilik son durum ne, Meclis'e geldi mi?

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI 2026? Kademeli emeklilik son durum ne, Meclis'e geldi mi?

        Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan vatandaşlar, yeni bir yasal düzenleme olup olmayacağını araştırıyor. "Kademeli emeklilik çıkacak mı?", "1999 sonrası sigortalılar için yasa teklifi Meclis'e sunuldu mu?" ve "TBMM'de yeni bir çalışma var mı?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, kademeli emeklilik düzenlemesinde son durum ne, hükümetten resmi bir açıklama geldi mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        1

        Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler, erken emeklilik bekleyen milyonlarca sigortalı tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 1999 sonrası SGK girişi bulunan çalışanlar, TBMM'de görüşülen yasa tekliflerini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek olası açıklamaları gündeminde tutuyor. "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?", "1999 sonrası sigortalılar erken emekli olabilecek mi?" ve "Meclis'te yeni düzenleme var mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, kamuoyuna yansıyan son bilgiler de dikkatle inceleniyor. İşte kademeli emeklilik konusunda son durum ve öne çıkan gelişmeler...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?

        Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        5

        AÇIKLAMA GELDİ: EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        6

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

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