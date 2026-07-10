KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI 2026? Kademeli emeklilik son durum ne, Meclis'e geldi mi?

Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler, erken emeklilik bekleyen milyonlarca sigortalı tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 1999 sonrası SGK girişi bulunan çalışanlar, TBMM'de görüşülen yasa tekliflerini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek olası açıklamaları gündeminde tutuyor. "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?", "1999 sonrası sigortalılar erken emekli olabilecek mi?" ve "Meclis'te yeni düzenleme var mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, kamuoyuna yansıyan son bilgiler de dikkatle inceleniyor. İşte kademeli emeklilik konusunda son durum ve öne çıkan gelişmeler...