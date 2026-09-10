KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emekliliği hayata geçiren yeni bir kanun bulunmuyor. Konu TBMM gündeminde soru önergeleri ve talepler üzerinden gündeme gelse de henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmadığı için mevcut emeklilik şartları uygulanmaya devam ediyor.

Kademeli emeklilik modelinde ise sigortalının işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının ve bazı koşulların aşamalı olarak belirlenmesi talep ediliyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için bu konu yakından takip ediliyor.