Kademeli emeklilik tablosu 2026: Erken emeklilik çıkacak mı, kademeli emeklilik şartları neler?
Kademeli emeklilik ve erken emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar, emeklilik yaşının işe giriş tarihine göre kademeli olarak belirlenip belirlenmeyeceğini araştırıyor. 2000 ve 2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar da kademeli emeklilik tablosuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. TBMM'de konuya ilişkin soru önergeleri gündeme gelirken, 2026 yılı itibarıyla kademeli emekliliği yürürlüğe koyan yeni bir kanun bulunmuyor. Mevcut sistemde emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihi, prim günü ve sigortalının bağlı olduğu statüye göre belirlenmeye devam ediyor. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik düzenlemesi Meclis'e geldi mi, 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar erken emekli olabilecek mi? İşte kademeli emeklilik tablosuna ilişkin tüm detaylar...
Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sigorta başlangıç tarihi nedeniyle emeklilik yaşını bekleyen vatandaşlar, yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. TBMM kayıtlarında kademeli emeklilik taleplerine ilişkin soru önergeleri yer alırken, konuya ilişkin yeni bir yasa henüz yürürlüğe girmedi. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, erken emeklilik şartları neler? İşte 2026 kademeli emeklilik düzenlemesinde son durum...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emekliliği hayata geçiren yeni bir kanun bulunmuyor. Konu TBMM gündeminde soru önergeleri ve talepler üzerinden gündeme gelse de henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmadığı için mevcut emeklilik şartları uygulanmaya devam ediyor.
Kademeli emeklilik modelinde ise sigortalının işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının ve bazı koşulların aşamalı olarak belirlenmesi talep ediliyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için bu konu yakından takip ediliyor.
1999-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
Kademeli emeklilik beklentisinin merkezinde 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar yer alıyor. Bu gruptakiler, mevcut emeklilik koşullarının işe giriş tarihleri arasında oluşan farklılıklar nedeniyle yeniden düzenlenmesini talep ediyor.
Mevcut sistemde ise 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanların emeklilik şartları yürürlükteki mevzuata göre uygulanıyor. Dolayısıyla yeni bir kanun çıkmadığı sürece yalnızca kademeli emeklilik beklentisiyle daha erken yaşta emekli olmak mümkün değil.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026
Kademeli emeklilik için kamuoyunda çeşitli yaş tabloları paylaşılmasına rağmen bunların resmi emeklilik tablosu olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme yasalaşmadığı için 1999-2008 arası sigorta girişliler açısından kesinleşmiş yeni bir kademeli yaş ve prim tablosu bulunmuyor.
Mevcut SGK kurallarında ise emeklilik yaşı ve prim şartları sigorta statüsüne ve ilk sigorta tarihine göre değişiyor. SGK'nın güncel bilgilerinde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan bazı 4/c kapsamındaki kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaş ve 25 yıl hizmet şartına tabi olduğu belirtiliyor.
Bu nedenle internette yer alan “kademeli emeklilik yaş tablosu kesinleşti” şeklindeki paylaşımlara resmi açıklama yapılmadan itibar edilmemesi gerekiyor.
ERKEN EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emeklilik talebi aynı zamanda erken emeklilik beklentisini de beraberinde getiriyor. Ancak kademeli emeklilik ile mevcut mevzuattaki erken emeklilik imkanları birbirinden farklı uygulamalar.
Yeni bir kademeli emeklilik yasası çıkması halinde belirli tarihler arasında sigorta başlangıcı bulunan kişilerin mevcut sisteme göre daha erken yaşta emekli olmasının önü açılabilir. Fakat bugün itibarıyla böyle bir düzenleme yürürlükte olmadığı için 1999 sonrası sigorta girişi bulunan herkesin otomatik olarak erken emekli olacağı yönünde bir durum söz konusu değil.
Bunun yanında mevzuatta bazı özel durumlar nedeniyle erken emeklilik imkanları bulunuyor. Örneğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın güncel bilgilendirmesine göre yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü kaybı bulunan engelli çalışanlar belirli şartlarla erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİ MECLİS'TE Mİ?
Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye sunulmuş teklifler bulunuyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın teklifinde 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların kademeli geçişle emekli olabilmesi öneriliyor. Aynı teklifte memur ve esnaf için 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne düşürülmesi de yer alıyor.
Ayrıca 2026 yılında TBMM'ye kademeli emeklilik taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi de sunuldu. Önerge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yöneltildi ve Bakanlığın konuya ilişkin yanıtı 17 Ağustos 2026 tarihinde TBMM kayıtlarına geçti.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Henüz yasalaşmış bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmadığı için kesin kapsam açıklanmış değil. Gündemdeki tekliflerde ise ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 sonrası ve 2008 yılına kadar sigorta başlangıcı bulunan çalışanlara yönelik kademeli geçiş modelleri öne çıkıyor.
Yeni bir yasa hazırlanması halinde sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık statüsü ve yaş gibi kriterlerin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak resmi düzenleme açıklanmadan belirli bir yaş veya prim sayısını kesin şart olarak vermek doğru olmayacaktır.