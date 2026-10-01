KADEMELİ -ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler, 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar erken emekli olacak mı, hangi yılları kapsayacak?
Kademeli emeklilik düzenlemesi, emeklilik yaşının düşürülmesini veya işe giriş tarihine göre farklı yaş ve prim şartlarının uygulanmasını bekleyen çalışanların gündemindeki yerini koruyor. 2026 yılında konuya ilişkin TBMM'ye çeşitli kanun teklifleri ve soru önergeleri sunulurken, kademeli emeklilik konusunda henüz yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı? 2026 kademeli emeklilik şartları neler, erken emeklilik hangi yılları kapsayacak? İşte 2026 kademeli emeklilik tablosu...
Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Mevcut sistemde emeklilik şartları ilk sigorta tarihi, sigortalılık statüsü, yaş ve prim gün sayısı gibi kriterlere göre değişiklik gösteriyor. Peki Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsıyor, erken emeklilik şartları neler? İşte kademeli emeklilik düzenlemesinde son durum...
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağı konusunda resmi olarak açıklanmış bir tarih bulunmuyor. Yeni bir düzenlemenin hayata geçebilmesi için kanun teklifinin yasama sürecinden geçmesi ve kabul edilerek yürürlüğe girmesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emekliliğin yürürlüğe girip girmeyeceği konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Yeni bir emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için kanun değişikliğinin yasama sürecinden geçmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle TBMM'de verilen teklifler veya soru önergeleri, tek başına kademeli emeklilik hakkının yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kademeli emeklilik taleplerinde temel olarak farklı tarihlerde sigorta başlangıcı bulunan kişilerin emeklilik yaş ve prim şartlarının kademeli şekilde belirlenmesi konusu gündeme geliyor. Ancak yeni bir kanun yürürlüğe girmediği için 2026 yılı için kesinleşmiş bir kademeli emeklilik yaş tablosu bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli platformlarda paylaşılan tabloların mevcut mevzuat olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik için yeni bir yasal düzenleme yürürlüğe girmediğinden 2026 yılına ait kesinleşmiş yeni yaş ve prim tablosu bulunmuyor. Emeklilik hakkını mevcut mevzuata göre değerlendirmek isteyenler için ise SGK'nın işe giriş tarihi ve sigortalılık statüsüne göre belirlediği yaş ve prim şartları geçerli olmaya devam ediyor. Yeni bir kanun çıkması halinde yaş, prim günü ve sigorta başlangıç tarihine göre uygulanacak şartların ayrıca belirlenmesi gerekecek.
1999-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
Kademeli emeklilik beklentisinin merkezinde 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar yer alıyor. Bu gruptakiler, mevcut emeklilik koşullarının işe giriş tarihleri arasında oluşan farklılıklar nedeniyle yeniden düzenlenmesini talep ediyor.
Mevcut sistemde ise 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanların emeklilik şartları yürürlükteki mevzuata göre uygulanıyor. Dolayısıyla yeni bir kanun çıkmadığı sürece yalnızca kademeli emeklilik beklentisiyle daha erken yaşta emekli olmak mümkün değil.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Henüz yasalaşmış bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmadığı için kesin kapsam açıklanmış değil. Gündemdeki tekliflerde ise ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 sonrası ve 2008 yılına kadar sigorta başlangıcı bulunan çalışanlara yönelik kademeli geçiş modelleri öne çıkıyor.
Yeni bir yasa hazırlanması halinde sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık statüsü ve yaş gibi kriterlerin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak resmi düzenleme açıklanmadan belirli bir yaş veya prim sayısını kesin şart olarak vermek doğru olmayacaktır.