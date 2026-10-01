KADEMELİ -ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler, 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar erken emekli olacak mı, hangi yılları kapsayacak?

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

Henüz yasalaşmış bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmadığı için kesin kapsam açıklanmış değil. Gündemdeki tekliflerde ise ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 sonrası ve 2008 yılına kadar sigorta başlangıcı bulunan çalışanlara yönelik kademeli geçiş modelleri öne çıkıyor.

Yeni bir yasa hazırlanması halinde sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık statüsü ve yaş gibi kriterlerin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak resmi düzenleme açıklanmadan belirli bir yaş veya prim sayısını kesin şart olarak vermek doğru olmayacaktır.