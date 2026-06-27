Cenaze programı değişti! Kadir İnanır’ın cenazesi ne zaman, saat kaçta, nereye defnedilecek?
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu için düzenlenecek cenaze töreninin programında son dakika değişikliği yapıldığı açıklandı. Daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirileceği duyurulan anma töreninin adresi değiştirildi. Bu kapsamda Kadir İnanır'ın defnedileceği yer merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Kadir İnanır'ın cenazesi ne zaman, saat kaçta, nereye defnedilecek ve cenaze programı neden değişti? İşte Kadir İnanır'ın cenaze programı ve usta sanatçıya son vedaya ilişkin tüm detaylar…
Kadir İnanır'ın vefatının ardından cenaze törenine ilişkin hazırlıklar sürerken programda değişikliğe gidildi. İlk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacağı duyurulan anma töreninin yeni adresi açıklandı. Sevenleri ve sanat camiası, usta oyuncuya son görevlerini yerine getirmek için düzenlenecek törene katılacak. Peki Kadir İnanır’ın cenazesi ne zaman, saat kaçta, nereye defnedilecek? İşte açıklanan son program...
KADİR İNANIR'IN CENAZESİ NE ZAMAN?
Kadir İnanır için ilk anma töreni 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te düzenlenecek.
Tören, daha önce duyurulan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
KADİR İNANIR NEREYE DEFNEDİLECEK?
Kadir İnanır'ın naaşı, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
SANAT CAMİASI SON GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEK
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek anma törenine sanat dünyasından çok sayıda isim ile sevenlerinin katılması bekleniyor.
Türk sinemasına uzun yıllar boyunca unutulmaz eserler kazandıran Kadir İnanır, düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 15 Mayıs'ta rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Sağlık durumu ciddileşen İnanır, entübe edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu kurtarılamadı.