KANAL KANAL 30 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı
30 Ekim 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. Gününü ekran karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın akışlarını araştırmaya başladı. 30 Ekim 2026 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre bugün gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen yapımları, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 30 Ekim Cuma ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TRT 1, TV8 ve Show TV yayın akışı…
30 Ekim Cuma günü izleyicilerin gözü kanalların yayın akışlarına çevrildi. Haftanın yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler, hangi yapımların ekrana geleceğini araştırmaya başladı. Özellikle akşam kuşağında yayınlanacak diziler, filmler ve yarışma programları merak konusu oldu. Peki, bu akşam televizyonfda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TRT 1, TV8 ve Show TV’de bugün ne yayınlanacak? İşte kanal kanal 30 Ekim 2026 TV yayın akışı…
30 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
07.00 – Kahvaltı Haberleri
08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 – atv Gün Ortası
14.00 – Güneşin Doğduğu Yer
16.00 – Esra Erol'da
19.00 – ATV Ana Haber
20.00 – Altı Üstü İstanbul
30 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – Küçük Ağa
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.00 – Yaprak Dökümü
13.45 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Daha 17
19.00 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Beyaz'la Joker
30 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 – Baba
09.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 – Bahar
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Kızılcık Şerbeti
30 EKİM NOW YAYIN AKIŞI
07.15 – Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 – Yeraltı
15.00 – Ömür Usta
17.30 – Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 – Yeraltı
30 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Aramızda Kalsın
08.30 – Cansu Canan ile Bugün
10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 – Star Haber
20.00 – Yerli dizi tekrarı
30 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.40 – Kalk Gidelim
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 – Seksenler
14.25 – Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Taşacak Bu Deniz
30 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 – Oynat Bakalım
09.00 – Gel Konuşalım
12.00 – MasterChef Türkiye
16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 – MasterChef Türkiye