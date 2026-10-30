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        Haberler Bilgi KANAL KANAL 30 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı

        KANAL KANAL 30 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı

        30 Ekim 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. Gününü ekran karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın akışlarını araştırmaya başladı. 30 Ekim 2026 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre bugün gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen yapımları, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 30 Ekim Cuma ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TRT 1, TV8 ve Show TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        1

        30 Ekim Cuma günü izleyicilerin gözü kanalların yayın akışlarına çevrildi. Haftanın yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler, hangi yapımların ekrana geleceğini araştırmaya başladı. Özellikle akşam kuşağında yayınlanacak diziler, filmler ve yarışma programları merak konusu oldu. Peki, bu akşam televizyonfda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TRT 1, TV8 ve Show TV’de bugün ne yayınlanacak? İşte kanal kanal 30 Ekim 2026 TV yayın akışı…

        2

        30 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 – Kahvaltı Haberleri

        08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 – atv Gün Ortası

        14.00 – Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 – Esra Erol'da

        19.00 – ATV Ana Haber

        20.00 – Altı Üstü İstanbul

        3

        30 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 – Küçük Ağa

        09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 – Yaprak Dökümü

        13.45 – Gelinim Mutfakta

        16.45 – Daha 17

        19.00 – Kanal D Ana Haber

        20.00 – Beyaz'la Joker

        4

        30 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 – Baba

        09.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 – Bahar

        18.25 – Show Ana Haber

        20.00 – Kızılcık Şerbeti

        5

        30 EKİM NOW YAYIN AKIŞI

        07.15 – Zafer Söken ile İlk Bakış

        08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 – Yeraltı

        15.00 – Ömür Usta

        17.30 – Ali İhsan Varol ile Kumbara

        19.00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20.00 – Yeraltı

        6

        30 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 – Aramızda Kalsın

        08.30 – Cansu Canan ile Bugün

        10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19.00 – Star Haber

        20.00 – Yerli dizi tekrarı

        7

        30 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.40 – Kalk Gidelim

        10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 – Seksenler

        14.25 – Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 – Lingo Türkiye

        19.00 – Ana Haber

        19.55 – İddiaların Aksine

        20.00 – Taşacak Bu Deniz

        8

        30 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08.30 – Oynat Bakalım

        09.00 – Gel Konuşalım

        12.00 – MasterChef Türkiye

        16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20.00 – MasterChef Türkiye

        9
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