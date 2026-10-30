Kasım ara tatili ne zaman? Öğrenciler 9 gün tatil yapacak! 2026-2027 MEB çalışma takvimi ile bu yıl ilk ara tatil hangi gün başlıyor, ne zaman bitiyor?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Öğrenciler kasım ayında hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil yapacak. Peki, Kasım ara tatili 2026 yılında hangi tarihlerde yapılacak? İşte, 2026 Kasım ara tatil tarihleri…
2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönemin ilk ara tatili için geri sayım başladı. Kasım ayında uygulanacak ara tatil öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihte kapanacağını ve derslerin ne zaman yeniden başlayacağını araştırıyor. MEB çalışma takviminde yer alan tarihler, tatil planlarını yapmak isteyen aileler için de önem taşıyor. Peki, 2026-2027 Kasım ilk ara tatil hangi gün başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, 2026 Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihi…
KASIM ARA TATİLİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından hafta sonu tatiline girecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü okullarda yeniden ders başı yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde dersler kaldığı yerden devam edecek.
2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
MEB'in çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Karnelerini alacak öğrenciler, 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yarıyıl (sömestr) tatili yapacak.
İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler, hafta sonunun ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.