Kasım ara tatili ne zaman? Öğrenciler 9 gün tatil yapacak! 2026-2027 MEB çalışma takvimi ile bu yıl ilk ara tatil hangi gün başlıyor, ne zaman bitiyor?

2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönemin ilk ara tatili için geri sayım başladı. Kasım ayında uygulanacak ara tatil öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihte kapanacağını ve derslerin ne zaman yeniden başlayacağını araştırıyor. MEB çalışma takviminde yer alan tarihler, tatil planlarını yapmak isteyen aileler için de önem taşıyor. Peki, 2026-2027 Kasım ilk ara tatil hangi gün başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, 2026 Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihi…