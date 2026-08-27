Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golü kim attı?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, Kauno Zalgiris'ı ilk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibine ikinci maçta 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah beyazlılar Avrupa Ligi biletini kaptı. Peki, Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? İşte Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı sonucu, golleri ve maç özeti...
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 23:28 Güncelleme:
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Kauno Zalgiris ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonrasında Kauno Zalgiris - Beşiktaş karşılaşmasının skorunu, gollerini ve maç özetine ilişkin tüm detayları araştırmaya başladı. Peki, Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? İşte Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı sonucu, golleri ve maç özeti...
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KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu.
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KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLÜ KİM ATTI?
Renan Oliveira karşılaşmanın 64. dakikasında takımını öne geçiren golü attı.
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