Kauno Zalgiris ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonrasında Kauno Zalgiris - Beşiktaş karşılaşmasının skorunu, gollerini ve maç özetine ilişkin tüm detayları araştırmaya başladı. Peki, Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? İşte Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı sonucu, golleri ve maç özeti...