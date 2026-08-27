Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı izle: Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, Kauno Zalgiris'ı ilk maçta 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. İlk maçın ardından gözler Kauno Zalgiris - Beşiktaş rövanşına çevrilirken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı canlı izle ekranı...
Kauno Zalgiris ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, deplasmanda oynanacak mücadeleden istediği sonuçla ayrılarak turu geçmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde Kauno Zalgiris - Beşiktaş karşılaşmasının tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı. Mücadele için bekleyiş sürerken, 'Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı canlı izle, Beşiktaş maçı izle ekranı' aramaları sıklaştı. Peki, Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Kauno Zalgiris - Beşiktaş play-off rövanş maçı canlı yayın izle sayfası...
KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kauno Zalgiris - Beşiktaş Avrupa Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Kauno Zalgiris - Beşiktaş play-off rövanş maçını izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TV100 üzerinden canlı ve şifresiz takip edebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Konatar, Slivka, Burba, Benchaib, Baldassarra, Krekovic, Oliveira.
Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Outtara, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan Fakılı, Vlahovic.