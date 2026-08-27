Kauno Zalgiris ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, deplasmanda oynanacak mücadeleden istediği sonuçla ayrılarak turu geçmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde Kauno Zalgiris - Beşiktaş karşılaşmasının tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı. Mücadele için bekleyiş sürerken, 'Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı canlı izle, Beşiktaş maçı izle ekranı' aramaları sıklaştı. Peki, Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Kauno Zalgiris - Beşiktaş play-off rövanş maçı canlı yayın izle sayfası...