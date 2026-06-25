KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA TEMMUZ 2026 || Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NEDİR?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi.