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        Haberler Bilgi Ekonomi KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA TEMMUZ 2026 || Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

        KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA TEMMUZ 2026 || Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

        Temmuz ayı kira artış oranı, ev sahibi ve kiracıların gündemindeki yerini koruyor. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek milyonlarca kişi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verilerine odaklandı. Açıklanacak rakamlarla birlikte iş yeri kiralarında uygulanabilecek yeni zam oranı da netleşecek. İşte temmuz ayı kira artış oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        1

        Kira zammında Temmuz ayı için geri sayım sürüyor. Yeni dönemde uygulanacak kira artış oranı, TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Kira kontratını yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, zam oranının açıklanmasıyla birlikte yeni kira tutarlarını hesaplamaya başlayacak. İşte detaylar...

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        TEMMUZ AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Temmuz ayındaki kira artış hesaplamasına esas olacak enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak

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        TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NEDİR?

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi.

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        Yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayı resmi enflasyonu TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere yakın gerçekleşirse, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerindeki yasal artış tavanının yüzde 31,7 ile yüzde 32,1 bandında, merkezi tahmin olarak ise yaklaşık yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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        KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

        Temmuz ayı tahmini zam oranı: %31,90

        Zam bedeli: 9.570 TL

        Zamlı yeni kira bedeli: 39.570 TL

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