KÖK MAAŞ VE TABAN AYLIK HESAPLAMASI 2026 | En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?
2026 yılı itibarıyla maaş sistemine dair detaylar yeniden gündemdeki yerini alırken, kök maaş ve taban aylık kavramları arasındaki farklar merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle yapılan düzenlemeler ve artış oranları sonrasında, vatandaşların gelir hesaplamalarında hangi kalemlerin etkili olduğu daha fazla araştırılıyor. Bu süreçte maaş bileşenlerinin nasıl şekillendiği ve hangi kriterlere göre değiştiği dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Kök maaş ve taban aylık farkı nasıl hesaplanır? Ayrıntılar haberimizde.
2026 yılı itibarıyla maaş sistemine dair detaylar yeniden gündemdeki yerini alırken, kök maaş ve taban aylık kavramları arasındaki farklar merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle yapılan düzenlemeler ve artış oranları sonrasında, vatandaşların gelir hesaplamalarında hangi kalemlerin etkili olduğu daha fazla araştırılıyor. Bu süreçte maaş bileşenlerinin nasıl şekillendiği ve hangi kriterlere göre değiştiği dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Kök maaş ve taban aylık farkı nasıl hesaplanır? Ayrıntılar haberimizde.
KÖK MAAŞ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?
Kök maaş, herhangi bir ek ödeme, sosyal destek ya da seyyanen artış dahil edilmeden hesaplanan çıplak maaşı ifade eder. Emekliler için bu tutar, yapılan zamların doğrudan uygulandığı ana kalem olarak öne çıkar. Yani enflasyon farkı ve refah payı gibi artışlar doğrudan kök maaş üzerinden hesaplanır.
Bu nedenle kök maaşın düşük olması, yapılan zam oranı yüksek olsa bile ele geçen toplam tutarın sınırlı kalmasına yol açabilir.
TABAN AYLIK NE ANLAMA GELİYOR?
Taban aylık ise devlet tarafından belirlenen ve maaşın alt sınırını ifade eden tutardır. Kök maaşı düşük olan kişilerin gelirlerinin belirli bir seviyenin altına düşmemesi için uygulanan bu sistem, özellikle en düşük emekli maaşını doğrudan etkiler.
Eğer bir kişinin kök maaşı, belirlenen taban aylığın altında kalıyorsa, aradaki fark devlet tarafından tamamlanır ve ödeme bu alt sınır üzerinden yapılır.
KÖK MAAŞ VE TABAN AYLIK HESABI NASIL YAPILIR?
Emekli maaşlarına yapılan zamlar doğrudan “kök maaş” üzerinden hesaplanır. Ancak zamlı kök maaş, yürürlükteki en düşük emekli aylığının altında kalırsa devreye “taban aylık” uygulaması girer ve emekliye belirlenen en düşük maaş ödenir. Bu durumda kök maaş ile ödenen tutar arasındaki fark Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.
Örneğin kök maaşı 17 bin lira olan bir emeklinin maaşı, yıl başındaki zamla artsa bile en düşük emekli aylığının altında kalıyorsa hesabına doğrudan taban aylık yatırılır. Aynı şekilde temmuz zammı sonrası kök maaş yükselse dahi yeni belirlenen taban maaşın altında kalırsa, ödeme yine taban aylık üzerinden yapılır. Buna karşın SGK kayıtlarında emeklinin gerçek maaşı yani kök maaş güncellenmiş haliyle yer almaya devam eder.
Bu sistemde temel mantık; zamların kök maaşa uygulanması, ancak vatandaşın eline geçen tutarın hiçbir koşulda belirlenen en düşük emekli aylığının altına düşmemesidir.