KÖK MAAŞ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Kök maaş, herhangi bir ek ödeme, sosyal destek ya da seyyanen artış dahil edilmeden hesaplanan çıplak maaşı ifade eder. Emekliler için bu tutar, yapılan zamların doğrudan uygulandığı ana kalem olarak öne çıkar. Yani enflasyon farkı ve refah payı gibi artışlar doğrudan kök maaş üzerinden hesaplanır.

Bu nedenle kök maaşın düşük olması, yapılan zam oranı yüksek olsa bile ele geçen toplam tutarın sınırlı kalmasına yol açabilir.