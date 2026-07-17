KOVA DOLUNAYI TARİHİ 2026: Kova Dolunayı ne zaman, ayın kaçında? Kova Dolunayı hangi burçlara, nasıl etki edecek?
Temmuz ayında gerçekleşecek Kova dolunayı için geri sayım başladı. Gökyüzü olaylarını yakından takip edenler ile astrolojiye ilgi duyanlar, dolunayın hangi gün ve saatte meydana geleceğini araştırıyor. Astrolojik yorumlarda bu gökyüzü hareketinin özellikle Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarının ilk derecelerinde gezegenleri ya da yükseleni bulunan kişiler üzerinde daha belirgin etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Dolunayın bireysel yansımalarının ise doğum haritasına ve yükselen burca göre değişebileceği belirtiliyor. Peki, Kova dolunayı temmuz ayının kaçında ve saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar...
Gökyüzü meraklılarının temmuz ayında takip edeceği en dikkat çekici olaylardan biri Kova burcunda gerçekleşecek dolunay olacak. Hem astronomiyle ilgilenenler hem de astrolojik etkileri yakından izleyenler, dolunayın tarihini, saatini ve Türkiye’den görülüp görülemeyeceğini araştırıyor. Astrolojik değerlendirmelerde bu dönemin özellikle Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarının ilk derecelerinde önemli yerleşimleri bulunan kişiler açısından daha güçlü hissedilebileceği belirtiliyor. Ancak dolunayın kişisel etkilerinin doğum haritasındaki evlere, gezegen açılarına ve yükselen burca göre farklılık gösterebileceği vurgulanıyor. Peki, temmuz Kova dolunayı hangi gün gerçekleşecek, saat kaçta başlayacak? İşte Kova dolunayına ilişkin merak edilenler haberimizde...
KOVA DOLUNAYI 2026 NE ZAMAN?
2026 Kova dolunayı, 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek. Dolunay Türkiye saatiyle yaklaşık 17.35’te en yüksek evresine ulaşacak.
KOVA DOLUNAYI HANGİ BURÇLARA NASIL ETKİ EDECEK?
29 Temmuz 2026’daki Kova dolunayı, astrolojik hesaplamalarda yaklaşık 6°30′ Kova burcunda gerçekleşiyor ve Güneş’in Aslan burcundaki konumunun karşısında yer alıyor.
Astrolojik açıdan en yoğun etkileri Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarının ilk derecelerinde gezegenleri veya yükseleni bulunanların hissedeceği yorumlanır. Kişisel etkinin hangi yaşam alanında ortaya çıkacağı ise yükselen burca ve doğum haritasına göre değişir.
KOVA DOLUNAYININ ETKİLERİ
Astrolojik yorumlara göre başlıca etkileri şunlar olabilir:
Sosyal çevrede değişim: Arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, dernekler ve topluluklarla ilgili bazı ilişkiler netleşebilir. Bir gruptan uzaklaşma veya yeni bir çevreye katılma gündeme gelebilir.
Özgürleşme isteği: Kişiyi sınırlayan düzenlere, ilişkilere veya alışkanlıklara karşı daha güçlü bir bağımsızlık ihtiyacı hissedilebilir.
Bireysellik ve aidiyet çatışması: “Kendi istediğim gibi mi davranmalıyım, yoksa çevreye mi uyum sağlamalıyım?” sorusu öne çıkabilir.
Beklenmedik kararlar: Kova burcuyla ilişkilendirilen yenilik ve değişim temaları nedeniyle ani fikirler, sıra dışı kararlar veya plan değişiklikleri yaşanabilir.
Teknoloji ve gelecek planları: Dijital projeler, sosyal medya, bilim, teknoloji ve uzun vadeli hedeflerde sonuç alma ya da yeni bir yön belirleme ihtiyacı ortaya çıkabilir.
Duygusal mesafe: Olaylara daha mantıklı yaklaşma isteği artarken duyguları bastırma veya ilişkilerde soğuk görünme riski oluşabilir.
Tamamlanma ve farkındalık: Uzun süredir devam eden bir sosyal, mesleki veya kişisel mesele görünür hâle gelerek sonuçlanabilir.