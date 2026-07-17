KOVA DOLUNAYI TARİHİ 2026: Kova Dolunayı ne zaman, ayın kaçında? Kova Dolunayı hangi burçlara, nasıl etki edecek?

KOVA DOLUNAYININ ETKİLERİ

Astrolojik yorumlara göre başlıca etkileri şunlar olabilir:

Sosyal çevrede değişim: Arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, dernekler ve topluluklarla ilgili bazı ilişkiler netleşebilir. Bir gruptan uzaklaşma veya yeni bir çevreye katılma gündeme gelebilir.

Özgürleşme isteği: Kişiyi sınırlayan düzenlere, ilişkilere veya alışkanlıklara karşı daha güçlü bir bağımsızlık ihtiyacı hissedilebilir.

Bireysellik ve aidiyet çatışması: “Kendi istediğim gibi mi davranmalıyım, yoksa çevreye mi uyum sağlamalıyım?” sorusu öne çıkabilir.

Beklenmedik kararlar: Kova burcuyla ilişkilendirilen yenilik ve değişim temaları nedeniyle ani fikirler, sıra dışı kararlar veya plan değişiklikleri yaşanabilir.