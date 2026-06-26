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        Haberler Bilgi Gündem KPSS 2026 BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, sınavlar ne zaman yapılacak?

        KPSS 2026 BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor?

        2026 KPSS başvuru takvimi, sınava hazırlanan adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla farklı aday gruplarına yönelik olarak uygulanacak. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin ÖSYM takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KPSS başvuru sürecine dair merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 17:40 Güncelleme:
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        1

        2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla farklı eğitim düzeylerinden adaylara hitap edecek. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı takvim doğrultusunda sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman alınacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte KPSS takvimine ilişkin ayrıntılar...

        2

        KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ise 7 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Adaylar sınav başvurularını 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Adaylar sınav başvurularını 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        5

        KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

        DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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