KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri nasıl sorgulanır?
KPSS Alan Bilgisi sınavı öncesinde adayların sınava girecekleri yer ve salon bilgilerine ilişkin araştırmaları hız kazandı. 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan sınava giriş belgeleri üzerinden sınav merkezi, bina, salon ve sınav saati bilgilerini öğrenebiliyor. KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınava giriş belgesinde yer alan bilgileri kontrol ederek salon, sıra no gibi bilgiler netlik kazandı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır, ÖSYM AİS ile KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
KPSS Alan Bilgisi sınavına kısa süre kala adaylar ÖSYM AİS ekranına yöneldi. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımladığı sınava giriş belgesinde adayların sınava gireceği bina ve salon gibi bilgiler yer alıyor. 2026-KPSS Alan Bilgisi sınava giriş belgesi 3 Eylül 2026 tarihinde erişime sunuldu. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır, ÖSYM AİS ile KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri giriş belgesi sorgula sayfası...
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. ÖSYM AİS'te yer alan bilgilere göre sınava giriş belgesi döküm işlemleri 3 Eylül 2026 saat 10.30'da başladı ve 13 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.
Adaylar ÖSYM AİS'e giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Alan Bilgisi sınavını seçerek sınava giriş bilgilerini görüntüleyebiliyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
KPSS Alan Bilgisi sınav yerini öğrenmek isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapması gerekiyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya e-Devlet üzerinden giriş yapılabiliyor.
AİS'e giriş yaptıktan sonra adaylar “2026-KPSS Alan Bilgisi” sınavını seçerek “Sınava Giriş Belgesi Dökümü” bölümünden sınav yerlerine ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.
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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Alan Bilgisi sınavının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi, üçüncü oturumu ise 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
Adayların sınavdan önce giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezi ve binanın konumunu kontrol etmesi, sınav günü ulaşım konusunda sorun yaşamamaları açısından önem taşıyor.
KPSS SAAT KAÇTA?
Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak. Adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak, sınav 10.15’te başlayacak.
Alan Bilgisi 2. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav binasına girişler 14.30’da sona erecek ve sınav 14.45’te başlayacak.
Alan Bilgisi 3. Oturum: 13 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. Adayların 10.00’dan önce sınav binasında olması gerekiyor. Sınav 10.15’te başlayacak.
Adayların, sınav saatinden önce sınav binasında hazır bulunmaları ve geç kalmamaları önem taşıyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?
KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 12 Eylül saat 10.15'te, 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'te başlayacak.
Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum saat 17.15'te sona erecek.
KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.
KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.