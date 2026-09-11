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        KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? 12-13 Eylül 2026 KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

        Kamuda personel olmak isteyen adaylar için KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu uygulanacak. Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek. ÖSYM tarafından KPSS sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. Alan Bilgisi sonuçları , açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Peki KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 18:12 Güncelleme:
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. KPSS sonuçları için ÖSYM'den tarih bilgisi geldi. Alan bilgisi sonuçları AİS ekranında ye alacak. Peki KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

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        KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

        KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

        Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak. Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

        Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.

        2025-KPSS'ye giren adaylardan A grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2026-KPSS'ye girebilecekler.

         

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        ALAN BİLGİSİ OTURUMLARINA 201 BİN 203 BAŞVURU

         

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 30 ilde, 35 sınav merkezinde uygulanacağını belirtti.

        Ersoy, "Birinci oturuma 56 bin 575, ikinci oturuma 84 bin 944, üçüncü oturuma ise 59 bin 684 aday olmak üzere oturumlara toplam 201 bin 203 başvuru geldi. İlk oturuma başvuran adayların 30 bin 833'ünü kadınlar, 25 bin 742'sini erkekler oluşturdu. İkinci oturumda 49 bin 109 kadın aday, 35 bin 835 erkek aday başvurusu bulunmakta ve üçüncü oturuma ise 33 bin 974 kadın aday, 25 bin 710 erkek aday başvurmuş durumda." bilgisini verdi.

        Hafta sonu yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumlarının adayların mesleki bilgi ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir aşama olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

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        "Sınavlar için 483 bina, 7 bin 274 salon kullanılacak. Oturumlarda 25 bin 551 kişi görev yapacak. Sınav güvenliği için 3 bin 26 emniyet görevlisi sahada olacak. Üç oturuma toplam 683 engelli aday katılacak. Alan Bilgisi oturumlarına başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1683 aday bu haktan yararlandı. Hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 33 aday Alan Bilgisi oturumlarına katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 27 bina sınavlarda kullanılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."   

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