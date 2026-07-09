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        Haberler Bilgi Gündem KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | KPSS sınavları ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

        KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | KPSS sınavları ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

        KPSS maratonu için geri sayım başlarken, adayların gündeminde sınav takvimi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar ilk sırada yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamuya atanma hayali kuran binlerce kişi, başvuru tarihleri, ücretler ve oturumlara dair gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalar ise adayların planlamasında belirleyici rol oynuyor. Peki, KPSS sınavları ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        1

        KPSS maratonu için geri sayım başlarken, adayların gündeminde sınav takvimi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar ilk sırada yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamuya atanma hayali kuran binlerce kişi, başvuru tarihleri, ücretler ve oturumlara dair gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖSYM’den gelecek resmi açıklamalar ise adayların planlamasında belirleyici rol oynuyor. Peki, KPSS sınavları ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 KPSS Lisans sınavı için başvuru ücreti 800 TL olarak belirlenirken, Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların her bir oturum için ayrıca 500 TL ödeme yapması gerekiyor. Bu nedenle, birden fazla oturuma girecek adayların toplam ücretlerini başvuru aşamasında göz önünde bulundurmaları önem taşıyor.

        3

        KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS Lisans başvuru süreci 1 Temmuz itibarıyla resmen başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Yoğun ilgi gören başvurular için son tarih ise 13 Temmuz olarak belirlenirken, adayların işlemlerini son güne bırakmamaları önem taşıyor.

        4

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

        Başvuru süreci 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Bu dönemi kaçıran adaylar için geç başvuru imkânı ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde tanınacak. Sınav, 4 Ekim 2026 tarihinde ülke genelinde uygulanacak olup, sonuçların 30 Ekim 2026’da açıklanması bekleniyor. Adayların hem başvuru hem de sınav takvimini yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

        5

        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

        Başvuru işlemleri 27 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu sürede başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru fırsatı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde sunulacak. Sınav, 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olup, sonuçların 19 Kasım’da erişime açılması planlanıyor. Adayların süreci sorunsuz tamamlayabilmeleri için belirtilen takvimi dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

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