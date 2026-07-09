KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | KPSS sınavları ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS maratonu için geri sayım başlarken, adayların gündeminde sınav takvimi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar ilk sırada yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamuya atanma hayali kuran binlerce kişi, başvuru tarihleri, ücretler ve oturumlara dair gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖSYM’den gelecek resmi açıklamalar ise adayların planlamasında belirleyici rol oynuyor. Peki, KPSS sınavları ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.