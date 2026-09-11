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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 12-13 Eylül KPSS sınav günü Marmaray, metro, metrobüs ücretsiz mi?

        KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 12-13 Eylül KPSS sınav günü Marmaray, metro, metrobüs ücretsiz mi?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu uygulanacak. KPSS sınavına toplu taşıma kullanarak katılım sağlamak isteyen vatandaşlar KPSS sınav günü toplu taşıma bedava mı sorusuna yanıt arıyor. Geçen senelerde sınava giren adaylar, sınav giriş belgelerini görevli araç personeline göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabildi. Peki bu sene KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 12-13 Eylül KPSS sınav günü Marmaray, metro, metrobüs ücretsiz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 20:40 Güncelleme:
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        KPSS sınavı ÖSYM tarafından uygulanacak. Alan bilgisi birinci oturuma 56 bin 575, ikinci oturuma 84 bin 944, üçüncü oturuma ise 59 bin 684 aday olmak üzere oturumlara toplam 201 bin 203 başvuru geldi. Sınav güvenliği için 3 bin 26 emniyet görevlisi sahada olacak. Bu noktada Kamu Personeli Seçme Sınavı Alan Bilgisi oturumuna katılacak adaylar ve görevliler de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, Marmaray, metro, metrobüs bedava mı?

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        KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        KPSS sınav yerlerine ulaşmak için toplu taşımadan yararlanacak adaylar, hafta sonu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi.

        KPSS günü toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor. Konuya ilişkin en güncel bilgi için belediyelerinin duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.

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        KPSS SINAVI HAKKINDA BİLGİ

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 30 ilde, 35 sınav merkezinde uygulanacağını belirtti.

        Ersoy, "Birinci oturuma 56 bin 575, ikinci oturuma 84 bin 944, üçüncü oturuma ise 59 bin 684 aday olmak üzere oturumlara toplam 201 bin 203 başvuru geldi. İlk oturuma başvuran adayların 30 bin 833'ünü kadınlar, 25 bin 742'sini erkekler oluşturdu. İkinci oturumda 49 bin 109 kadın aday, 35 bin 835 erkek aday başvurusu bulunmakta ve üçüncü oturuma ise 33 bin 974 kadın aday, 25 bin 710 erkek aday başvurmuş durumda." bilgisini verdi.

        Hafta sonu yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumlarının adayların mesleki bilgi ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir aşama olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

        "Sınavlar için 483 bina, 7 bin 274 salon kullanılacak. Oturumlarda 25 bin 551 kişi görev yapacak. Sınav güvenliği için 3 bin 26 emniyet görevlisi sahada olacak. Üç oturuma toplam 683 engelli aday katılacak. Alan Bilgisi oturumlarına başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1683 aday bu haktan yararlandı. Hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 33 aday Alan Bilgisi oturumlarına katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 27 bina sınavlarda kullanılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."

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        #KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi?
        #KPSS
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