KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu, sınav tarihi ne zaman?
2026 KPSS Ön Lisans sınavına hazırlanan adaylar için kritik süreç yaklaşırken, sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin ayrıntılar da gündeme geldi. İki yıllık üniversite mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek amacıyla katıldığı sınav öncesinde, adaylar hem oturumun yapılacağı günü hem de sınav merkezlerini gösteren belgelerin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar...
KPSS Ön Lisans için hazırlıklarını sürdüren adayların gözü, sınav takvimi ve giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Ön lisans mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı sınav öncesinde, oturum günü kadar adayların hangi merkezlerde sınava gireceği de merak ediliyor. ÖSYM’nin açıklayacağı sınav giriş belgeleri, adayların bina ve salon bilgilerini netleştirecek. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri hangi tarihte belli olacak? İşte sınav sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınavda adaylar,
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplam 120 soruyu yanıtlayacak. Katılımcılara tüm sorular için 130 dakikalık cevaplama süresi verilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM’nin önceki uygulamalarına göre sınav merkezlerinin, sınav gününden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor.
Bu nedenle giriş belgelerinin 24-25 Eylül 2026 tarihlerinde erişime açılabileceği öngörülüyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek ve giriş belgelerinin çıktısını alabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.