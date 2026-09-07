KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu, sınav tarihi ne zaman?

KPSS Ön Lisans için hazırlıklarını sürdüren adayların gözü, sınav takvimi ve giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Ön lisans mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı sınav öncesinde, oturum günü kadar adayların hangi merkezlerde sınava gireceği de merak ediliyor. ÖSYM’nin açıklayacağı sınav giriş belgeleri, adayların bina ve salon bilgilerini netleştirecek. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri hangi tarihte belli olacak? İşte sınav sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...