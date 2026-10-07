KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
4 Ekim 2026'da yapılan KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar için sonuç süreci başladı. Lisans düzeyindeki KPSS sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler bu kez ön lisans oturumuna çevrildi. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuç tarihi netleşti. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sonuçlarını nasıl ve nereden sorgulayacak? İşte sonuç tarihi ve ÖSYM üzerinden yapılacak sorgulama işlemlerine ilişkin ayrıntılar...
4 Ekim 2026'da gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların gözü ÖSYM'den gelecek duyurulara çevrildi. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından KPSS Ön Lisans temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar şimdi verdikleri yanıtları kontrol ederken bir yandan da sonuçların nasıl sorgulanacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek, ÖSYM sonuç ekranına nasıl erişilecek? İşte sınav sonrası sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar...
KPSS ÖN LİSANS CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının (2026-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 4 Ekim 2026 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandığında adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.
Sonuç belgesinde adayların puanları ile sınava ilişkin değerlendirme bilgileri yer alacak. Sonuçlar ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de görüntülenebilecek.
KPSS ÖN LİSANS PUANIYLA MEMUR OLUNUR MU?
KPSS Ön Lisans puanı, kamu kurumlarının ön lisans mezunları için açtığı memur ve sözleşmeli personel alımlarında kullanılabilir.
Ancak adayların atanabilmesi için geçerli olan sabit ve ortak bir puan bulunmaz. Her kadronun taban puanı, kontenjanı, mezuniyet şartı ve aranan diğer nitelikleri farklı olabilir.
Bu nedenle adayların puanlarını öğrendikten sonra ÖSYM tercih kılavuzlarını ve kamu kurumlarının güncel personel alım ilanlarını düzenli olarak takip etmesi gerekir.