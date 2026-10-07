KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS PUANIYLA MEMUR OLUNUR MU?

KPSS Ön Lisans puanı, kamu kurumlarının ön lisans mezunları için açtığı memur ve sözleşmeli personel alımlarında kullanılabilir.

Ancak adayların atanabilmesi için geçerli olan sabit ve ortak bir puan bulunmaz. Her kadronun taban puanı, kontenjanı, mezuniyet şartı ve aranan diğer nitelikleri farklı olabilir.

Bu nedenle adayların puanlarını öğrendikten sonra ÖSYM tercih kılavuzlarını ve kamu kurumlarının güncel personel alım ilanlarını düzenli olarak takip etmesi gerekir.