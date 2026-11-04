KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ: KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırırken puanlarını ve kamu personeli olma hayallerini heyecanla bekliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Giriş: 04 Kasım 2026 - 23:04 Güncelleme:
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KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. KPSS Ortaöğretim sonuçları için ÖSYM’den tarih açıklaması geldi. İşte, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanma tarihi
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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde Perşembe günü belli olacak.
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KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandığında adaylar, puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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