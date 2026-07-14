KPSS SINAV TARİHLERİ 2026: KPSS lisans ve ön lisans sınavları ne zaman? 2026 KPSS sınav ücreti ne kadar?

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen yüz binlerce adayın gündeminde yer alan KPSS süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Lisans ve ön lisans düzeyinde sınava girecek adaylar, hazırlıklarını sürdürürken sınav takvimine dair detayları ve süreçle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları araştırmaya devam ediyor. ÖSYM’nin açıklamaları ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler, adaylar için büyük önem taşırken, sınav öncesi planlamalar da bu doğrultuda şekilleniyor. Peki, KPSS lisans ve ön lisans sınavları ne zaman? KPSS sınav ücreti ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.