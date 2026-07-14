KPSS SINAV TARİHLERİ 2026: KPSS lisans ve ön lisans sınavları ne zaman? 2026 KPSS sınav ücreti ne kadar?
Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen yüz binlerce adayın gündeminde yer alan KPSS süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Lisans ve ön lisans düzeyinde sınava girecek adaylar, hazırlıklarını sürdürürken sınav takvimine dair detayları ve süreçle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları araştırmaya devam ediyor. ÖSYM'nin açıklamaları ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler, adaylar için büyük önem taşırken, sınav öncesi planlamalar da bu doğrultuda şekilleniyor. Peki, KPSS lisans ve ön lisans sınavları ne zaman? KPSS sınav ücreti ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.
Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen yüz binlerce adayın gündeminde yer alan KPSS süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Lisans ve ön lisans düzeyinde sınava girecek adaylar, hazırlıklarını sürdürürken sınav takvimine dair detayları ve süreçle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları araştırmaya devam ediyor. ÖSYM’nin açıklamaları ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler, adaylar için büyük önem taşırken, sınav öncesi planlamalar da bu doğrultuda şekilleniyor. Peki, KPSS lisans ve ön lisans sınavları ne zaman? KPSS sınav ücreti ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.
LİSE KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos–8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak, başvuru yapamayan adaylar ise 15-16 Eylül’de geç başvuru hakkından yararlanabilecek. Sınav 25 Ekim 2026’da gerçekleştirilecek ve giriş yerleri yaklaşık 10 gün önceden açıklanacak. Sonuçlar ise 19 Kasım 2026’da ilan edilecek.
LİSE ÖNLİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz 2026’da başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. ÖSYM takvimine göre sınav, 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak olup adayların sınava girecekleri yerler yaklaşık 10 gün önceden ilan edilecek. Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak.