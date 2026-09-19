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        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi

        KPSS Genel Kültür-Yetenek ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından KPSS sonuçları araştırılıyor. KPSS sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak öğrenilebilecek. ÖSYM sınav takviminde lisans sonuçları açıklanma tarihi verildi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 01:40 Güncelleme:
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        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve Alan Bilgisi sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendiriliyor. Peki, 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

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        KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Genel Kültür-Yetenek ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        KPSS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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        KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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