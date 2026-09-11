KPSS’de kalem, silgi ve peçete veriliyor mu? ÖSYM 2026 KPSS sınavına girerken yanımızda yasak olan eşyalar listesi

KPSS SINAVINDA KALEM, SİLGİ, PEÇETE VERİLECEK Mİ?

12-13 Eylül tarihinde yapılacak olan sınavda adaylara kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete veriliyor.

Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı sınava giriş için geçerli kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.