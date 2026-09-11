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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS’de kalem, silgi ve peçete veriliyor mu? ÖSYM 2026 KPSS sınavına girerken yanımızda yasak olan eşyalar listesi

        KPSS’de kalem, silgi ve peçete veriliyor mu? ÖSYM 2026 KPSS sınavına girerken yanımızda yasak olan eşyalar listesi

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi sınavında yanımızda bulundurulması yasak olan eşyalar listesi merak ediliyor. Adayların kafasını karıştıran en önemli konu ise sınavda kalem ve silgi temin edilip edilmeyeceği. Sınav binalarında hiçbir eşya emanet kabul edilmiyor. Peki KPSS'de kalem, silgi ve peçete veriliyor mu? İşte, ÖSYM 2026 KPSS sınavına girerken yanımızda yasak olan eşyalar listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        KPSS’de kalem, silgi ve peçete verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Adayların sınava girmeden önce dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de yasak olan eşyalar listesi. adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri gerekiyor. Peki KPSS Alan Bilgisi sınavına içeri sokulması yasak olan şeyler neler, sınavda kalem, peçete ve silgi verilecek mi?

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        KPSS SINAVINDA KALEM, SİLGİ, PEÇETE VERİLECEK Mİ?

        12-13 Eylül tarihinde yapılacak olan sınavda adaylara kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete veriliyor.

        Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

        Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı sınava giriş için geçerli kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

        Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

        Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

        Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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        EKSİK BELGEYLE GELEN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAK

        Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve benzeri diğer belgeler sınava giriş için geçerli kabul edilmeyecek.

        Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunması gerekiyor. Üzerinde gerekli bilgiler yer almayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi sona ermiş pasaportlar kabul edilmeyecek.

        Sınav için gerekli belgeleri eksiksiz şekilde yanında bulundurmayan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacak. Fotoğraf üzerinden kimlik tespitinde sorun yaşanması halinde adayın sınava alınmaması veya sınavının geçersiz sayılması da mümkün olacak.

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        KPSS SINAVINDA EMANETÇİ VAR MI?

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanet kabul edilmeyecek fakat sınav yerlerinin çevresinde bulunan kafe ve işletmeler zaman zaman ücret karşılığında emanet kabul etmektedir.

        YASAK OLAN EŞYALAR LİSTESİ

        ELEKTRONİK CİHAZLAR: Cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, tablet, telsiz ve fotoğraf makinesi.

        KIRTASİYE MALZEMELERİ: Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, , hesap makinesi, defter, kitap, ders notu, sözlük

        TAKI VE AKSESUARLAR: Her türlü takı (basit alyans ve şeffaf/basit piercing hariç), metal aksesuar içeren kemerler.

        KİŞİSEL EŞYALAR: Çanta, cüzdan, anahtarlık, banka ve kredi kartları.

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        #KPSS’de kalem, silgi ve peçete veriliyor mu?
        #kpss yasak olan eşyalar
        #KPSS
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