KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 2027: KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman, burs başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?
Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs başvuru tarihleri yurt sonuçlarının ardından araştırılıyor. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler burs ve kredi başvurusu yapmak istiyor. Geçen sene ekim ayında başvurular tamamlanmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu kurumlarından alınan bilgiler ile öğrencilerin başvuru esnasında beyan ettikleri belgeler değerlendiriliyor. Peki KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak ve burs başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2026 2027 KYK başvurularına ilişkin bilgiler
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuruları duyuruluyor. Her sene e devlet ekranı üzerinden yapılan KYK başvuruları için gözler ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Milli sporcular, şehit çocukları, gaziler veya bekar çocukları, engelli öğrenciler, lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka lisesinde tamamlayan öğrencileri, AYT oturumunda ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere burslarda öncelik sağlanıyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2026 BELLİ Mİ?
KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene 2025-2026 eğitim-öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13–17 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tarih açıklaması bekleniyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK 2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.
2026 yılı KYK burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİ
KYK başvuruları sonucunda geri ödemesiz burs almaya hak kazanan öğrenciler not ortalaması şartını ve diğer kriterleri sağladığı takdirde eğitim hayatı boyunca burs almaya devam ediyor.
Öğrenim kredisi ise geri ödemeli olduğundan mezun olunan tarihten 2 yıl sonra taksitler şeklinde ödeniyor.
Burs verilecek öğrenci belirlenirken eğitim alınan şehir, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu ve diğer kriterler baz alınıyor.
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılarak gerçekleştirilecek. KYK burs başvuru tarihlerinin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu kurumlarından alınan bilgiler ile öğrencilerin başvuru esnasında beyan ettikleri belgeler değerlendiriliyor.