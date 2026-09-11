KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 2027: KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman, burs başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuruları duyuruluyor. Her sene e devlet ekranı üzerinden yapılan KYK başvuruları için gözler ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Milli sporcular, şehit çocukları, gaziler veya bekar çocukları, engelli öğrenciler, lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka lisesinde tamamlayan öğrencileri, AYT oturumunda ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere burslarda öncelik sağlanıyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?