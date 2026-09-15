KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
KYK burs ve kredi başvuruları, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. Yeni dönem başvuru takvimi için gözler GSB'nin açıklamasına çevrilirken, öğrenciler burs başvuru tarihinin yanı sıra ödeme miktarının ne kadar olacağını da merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin tüm detaylar…
Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek olmak amacıyla verilen KYK burs ve öğrenim kredisi için yeni dönem başvuru süreci merakla bekleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gözü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklayacağı başvuru takvimine çevrildi. Her yıl e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen KYK burs ve kredi başvurularında, başvuru tarihleriyle birlikte değerlendirme kriterleri, sonuçların açıklanacağı tarih ve ödeme detayları da araştırılıyor. Peki, 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte GSB’nin yapacağı açıklama öncesinde merak edilen tüm bilgiler…
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yeni dönem başvurularına ilişkin herhangi bir takvim paylaşılmazken, öğrenciler yapılacak duyuruyu bekliyor.
Geçtiğimiz eğitim döneminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış, 17 Ekim 2025 saat 23.59 itibarıyla sona ermişti. Yeni dönem takviminin de benzer bir süreç içerisinde açıklanması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, öğrenciler tarafından e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde burs ve kredi için iki ayrı işlem yapılmasına gerek bulunmuyor, adaylar tek başvuru formu üzerinden değerlendirmeye alınıyor.
Formda öğrencilerin maddi durumu, aile yapısı, öğrenim bilgileri ve sosyal koşullarına ilişkin çeşitli bilgiler talep ediliyor. Girilen beyanlar, ilgili kamu kurumlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak inceleniyor. Yapılan değerlendirme sonunda şartları karşılayan öğrencilerden bir bölümüne karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödemeli öğrenim kredisi veriliyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.
2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ VERİLİRKEN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?
GSB, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını değerlendirirken öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alıyor. Bazı öğrenci grupları ise mevzuatta yer alan öncelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor. Başvuru sırasında bilgileri sistem üzerinden doğrulanan başlıca öncelikli gruplar şöyle sıralanıyor:
- Şehitlerin çocukları ile bekâr kardeşleri ve gazilerin çocukları,
- Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler,
- Anne ve babası hayatını kaybetmiş öğrenciler,
- Devlet koruması altında yetişenler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları,
- Milli sporcu belgesine sahip öğrenciler.