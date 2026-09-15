KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yeni dönem başvurularına ilişkin herhangi bir takvim paylaşılmazken, öğrenciler yapılacak duyuruyu bekliyor.

Geçtiğimiz eğitim döneminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış, 17 Ekim 2025 saat 23.59 itibarıyla sona ermişti. Yeni dönem takviminin de benzer bir süreç içerisinde açıklanması bekleniyor.