KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027: KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlıyor? GSB KYK ek kontenjan yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır?
2026-2027 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencileri için barınma süreci yeniden gündemin önemli başlıkları arasına girdi. KYK yurt başvurularında ilk yerleştirme sonucunda yurda yerleşemeyen öğrenciler yedek sıralarını takip ederken, ek kontenjan kapsamında üniversiteye kayıt hakkı kazanan ve önceki başvuru sürecine katılamayan öğrenciler de ek yurt başvurularının açılmasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) konuya ilişkin yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2026-2027 KYK ek yurt başvuru takvimi açıklandı mı, başvurular hangi tarihte başlayacak ve işlemler nasıl, nereden gerçekleştirilecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
Üniversite eğitimi için farklı bir şehre giden öğrenciler, yeni dönemde kalacakları yeri belirlemek için ek yurt başvurularını bekliyor. KYK yurtlarında ilk yerleştirme sonuçlarında yerleşemeyen adaylar yedek sıralarını takip ederken, ek kontenjanla üniversiteye kabul edilen, yatay ya da dikey geçişle kayıt yaptıran ve önceki başvuru sürecine katılamayan öğrenciler de ek başvuru takvimini bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında ek kontenjan yurt başvurularına ilişkin sürece dair açıklama yaptı. Açıklamanın ardından öğrenciler, KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarihi, kimlerin başvuru hakkından yararlanabileceğini ve başvuruların hangi kanallar üzerinden yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2026-2027 KYK ek yurt başvurularına ilişkin merak edilenler…
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 KYK ek yurt başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl ek kontenjan yurt başvuruları, 15 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona ermişti.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvurularının Ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor.
GSB'DEN KYK EK YURT BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA!
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), ek kontenjanlar hakkında bir duyuru yayımladı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
‘’Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresi içinde öğrenimlerini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS’te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır.
Başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel duyuruları resmî iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz.’’
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Başvuru süreci başladığında öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekecek.
Öğrenciler, e-Devlet'teki arama bölümüne “GSB Yurt Başvurusu” yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilecek. Başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran öğrenciler, başvurularını tamamlayabilecek. Başvurunun ardından sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.
KYK EK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.