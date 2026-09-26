KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027: KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlıyor? GSB KYK ek kontenjan yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Üniversite eğitimi için farklı bir şehre giden öğrenciler, yeni dönemde kalacakları yeri belirlemek için ek yurt başvurularını bekliyor. KYK yurtlarında ilk yerleştirme sonuçlarında yerleşemeyen adaylar yedek sıralarını takip ederken, ek kontenjanla üniversiteye kabul edilen, yatay ya da dikey geçişle kayıt yaptıran ve önceki başvuru sürecine katılamayan öğrenciler de ek başvuru takvimini bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında ek kontenjan yurt başvurularına ilişkin sürece dair açıklama yaptı. Açıklamanın ardından öğrenciler, KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarihi, kimlerin başvuru hakkından yararlanabileceğini ve başvuruların hangi kanallar üzerinden yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2026-2027 KYK ek yurt başvurularına ilişkin merak edilenler…