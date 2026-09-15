KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2026-2027 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılacak?

GSB’ye bağlı yükseköğrenim yurtlarında yeni dönem için ilk yerleştirme işlemleri tamamlanırken, ek kontenjan kapsamındaki öğrenciler için başvuru süreci merak konusu oldu. YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla üniversiteye yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan ve özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler, KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarihi bekliyor. Barınma ihtiyacını karşılamak isteyen adaylar, başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağını, işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini ve sonuçların nereden takip edileceğini araştırıyor. Peki, KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular nereden yapılacak? İşte 2026 KYK ek yurt başvurularına ilişkin tüm detaylar…