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        Haberler Bilgi KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2026-2027 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılacak?

        KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2026-2027 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılacak?

        GSB bünyesindeki yükseköğrenim yurtları için gerçekleştirilen ana başvuru ve ilk yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversiteye ek yerleştirme ile kayıt yaptıran, yatay veya dikey geçiş yapan ya da özel yetenek sınavıyla öğrenci olan adaylar ise şimdi KYK ek yurt başvuru tarihlerini bekliyor. Yeni eğitim döneminde yurtta kalmak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını, nereden yapılacağını ve başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. İşte KYK ek yurt başvurularına dair merak edilen tüm bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        GSB’ye bağlı yükseköğrenim yurtlarında yeni dönem için ilk yerleştirme işlemleri tamamlanırken, ek kontenjan kapsamındaki öğrenciler için başvuru süreci merak konusu oldu. YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla üniversiteye yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan ve özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler, KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarihi bekliyor. Barınma ihtiyacını karşılamak isteyen adaylar, başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağını, işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini ve sonuçların nereden takip edileceğini araştırıyor. Peki, KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular nereden yapılacak? İşte 2026 KYK ek yurt başvurularına ilişkin tüm detaylar…

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        KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından başvuru takvimi belli olacak.

        Önceki yıllardaki başvuru dönemleri dikkate alındığında ise ek yurt başvurularının Ekim ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, kesin tarihlerin açıklanmasıyla birlikte başvurularını GSB'nin duyuracağı ekran üzerinden gerçekleştirebilecek.

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        KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        KYK ek yurt başvuruları, öğrencilerin işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi için e-Devlet platformu üzerinden çevrim içi olarak alınıyor. Başvuru süreci başladığında adayların, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

        e-Devlet arama bölümüne “GSB Yurt Başvurusu” yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşan öğrenciler, başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde doldurarak işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurunun ardından sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

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        KİMLER KYK YURT EK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        KYK tarafından yapılan duyuruda şu açıklamaya yer verildi:

        • Ek kontenjan öğrencileri,

        • Yatay - dikey geçiş öğrencileri,

        • Özel yetenek öğrencileri,

        • Lisansüstü eğitim öğrencileri,

        • Normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan (artık yıl) öğrencileri,

        • Bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyacak öğrencilerin,

        Yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde yükseköğrenim kayıtları tamamlanmasına müteakip alınacaktır.

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        #KYK
        #KYK yurt başvuruları
        #KYK ek yurt başvurusu
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