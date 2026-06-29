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        MEB LGS TABAN PUANLARI 2026 || İzmir, Ankara, İstanbul lise taban puanları

        LGS sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin 2026 taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il lise taban puanları, kontenjan bilgileri ve geçen yılın yerleştirme verileri tercih döneminin en önemli rehberi olacak. Peki, 2026 LGS taban puanları açıklandı mı, yüzdelik dilimler ne zaman yayımlanacak? İşte MEB'in lise tercih sürecine ilişkin son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 17:33 Güncelleme:
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        LGS 2026 tercih süreci yaklaşırken öğrencilerin ve velilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamalara çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri için taban puanlar ile yüzdelik dilimlerin ne zaman erişime açılacağı merak konusu olurken, adaylar tercih listelerini oluşturabilmek için geçen yılın yerleştirme sonuçlarını yakından inceliyor. Peki, LGS 2026 taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? İşte MEB'in tercih takvimi ve lise yerleştirme sürecine dair merak edilen ayrıntılar...

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        LGS 2026 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?

        2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklanmadı. Bu yıl öğrenciler 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

        E-OKUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS 2025 İSTANBUL TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

        Fatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 500,0000 tam puan, yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 150

        Beyoğlu / Galatasaray Lisesi 500.000 tam puan, 2025 yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 100

        Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 500,000 tam puan, 2025 yüzdelik dilimler 0,01, Kontenjan sayısı 90

        Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 495,3526 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,09, 2025 Kontenjan sayısı 30

        Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,9643 taban puanı, 2025 yüzdelik dilimler 0,14, 2025 Kontenjan sayısı 120

        Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 493,9643 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,14, 2025 Kontenjan 90

        Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 489,0189 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 0,31, 2025 kontenjan sayısı 90

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        ANKARA 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

        Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi 494,5096 taban puan 2025 yüzdelik dilim 0,09

        Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 489,0189 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,31

        Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay

        Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi 2025 taban puanı 480,2425, 2025 yüzdelik dilim 0,87

        Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi 477,3322 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 1,04

        Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi 436,562 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 5,32

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        İZMİR 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

        Bornova / Fen Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14

        Konak / Atatürk Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14

        Bornova Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 484,1567, 2025 yüzdelik dilimler 0,59

        Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 2025 taban puanı 475,6722, 2025 yüzdelik dilim 1,21

        Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 463,7130, 2025 yüzdelik dilimler 2,25

        Çiğli Fen Lisesi 2025 taban puanı 456,6927, 2025 yüzdelik dilim 2,95

        Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 451,2875 2025 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 3,54

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        LGS TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

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