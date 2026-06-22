LGS 2026 lise taban puanları açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul 2026 LGS taban puanları
LGS taban puanları, lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri milyonlarca öğrenci ile velinin gündemindeki yerini koruyor. 2026 LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fen liseleri, Anadolu liseleri ve sosyal bilimler liselerinin taban puanları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki 2026 LGS taban puanları açıklandı mı, lise kontenjanları belli oldu mu? İşte tercih döneminde adaylara yol gösterecek güncel bilgiler ve merak edilen tüm detaylar...
2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler için geri sayım sürerken, tercih hazırlığı yapan öğrenciler "lise taban puanları", "LGS yüzdelik dilimleri" ve "kontenjanlar" sorgularına hız verdi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan liselerine ilişkin bilgiler yakından takip edilirken, yeni dönem taban puanlarının yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor. İşte 2026 LGS tercih sürecinde bilinmesi gerekenler ve en güncel gelişmeler...
LGS 2026 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?
2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklanmadı. Bu yıl öğrenciler 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
E-OKUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ
LGS 2025 İSTANBUL TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER
Fatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 500,0000 tam puan, yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 150
Beyoğlu / Galatasaray Lisesi 500.000 tam puan, 2025 yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 100
Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 500,000 tam puan, 2025 yüzdelik dilimler 0,01, Kontenjan sayısı 90
Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 495,3526 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,09, 2025 Kontenjan sayısı 30
Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,9643 taban puanı, 2025 yüzdelik dilimler 0,14, 2025 Kontenjan sayısı 120
Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 493,9643 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,14, 2025 Kontenjan 90
Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 489,0189 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 0,31, 2025 kontenjan sayısı 90
ANKARA 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi 494,5096 taban puan 2025 yüzdelik dilim 0,09
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 489,0189 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,31
Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi 2025 taban puanı 480,2425, 2025 yüzdelik dilim 0,87
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi 477,3322 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 1,04
Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi 436,562 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 5,32
İZMİR 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER
Bornova / Fen Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14
Konak / Atatürk Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14
Bornova Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 484,1567, 2025 yüzdelik dilimler 0,59
Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 2025 taban puanı 475,6722, 2025 yüzdelik dilim 1,21
Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 463,7130, 2025 yüzdelik dilimler 2,25
Çiğli Fen Lisesi 2025 taban puanı 456,6927, 2025 yüzdelik dilim 2,95
Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 451,2875 2025 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 3,54