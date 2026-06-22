2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler için geri sayım sürerken, tercih hazırlığı yapan öğrenciler "lise taban puanları", "LGS yüzdelik dilimleri" ve "kontenjanlar" sorgularına hız verdi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan liselerine ilişkin bilgiler yakından takip edilirken, yeni dönem taban puanlarının yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor. İşte 2026 LGS tercih sürecinde bilinmesi gerekenler ve en güncel gelişmeler...