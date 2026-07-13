LGS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, bugünden itibaren 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar e-Okul üzerinden alınacak.

Adaylar, “merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar”, “yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar” ve “pansiyonlu okullar” olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos’ta, tercih sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos’ta arasında alınacak ve 14 Ağustos’ta duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos’ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos’ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül’de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül’de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

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