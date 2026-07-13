LGS 2026 LİSE TERCİHLERİ BAŞLADI! MEB LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri nasıl, nereden yapılır? e-Okul lise tercih robotu ekranı...
LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler için tercih süreci resmen başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile birlikte lise tercih takvimi ve başvuru adımları da netleşti. Adaylar, tercih listelerini e-Okul sistemi üzerinden hazırlayarak belirlenen süre içinde işlemlerini tamamlayacak. Peki, 2026 LGS tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak, başvurular ne zaman sona erecek ve e-Okul üzerinden tercih işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte MEB takvimi ve adım adım lise tercih sürecine ilişkin ayrıntılar...
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih maratonu bugün başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 yılına ait tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımlayarak öğrencilerin izleyeceği yol haritasını netleştirdi. Taban puanlar, okul kontenjanları ve yüzdelik dilimlerin açıklanmasıyla birlikte adaylar ve veliler, e-Okul üzerinden oluşturulacak tercih listelerine odaklandı. Peki, 2026 LGS tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak, başvuru süreci nasıl ilerleyecek ve tercih kılavuzuna nereden ulaşılacak? İşte lise tercih dönemine ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...
LGS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, bugünden itibaren 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar e-Okul üzerinden alınacak.
Adaylar, “merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar”, “yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar” ve “pansiyonlu okullar” olmak üzere üç grupta tercih yapacak.
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos’ta, tercih sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos’ta arasında alınacak ve 14 Ağustos’ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos’ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos’ta tamamlayacak.
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül’de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül’de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.
LGS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?
LGS tercihleri, Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul sistemi üzerinden ya da herhangi bir resmî ortaokul müdürlüğüne başvurularak gerçekleştirilebilecek. Elektronik ortamda oluşturulan tercih listelerinin geçerli sayılabilmesi için okul müdürlüğü tarafından onaylanması gerekiyor. Onay işlemi tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Tercih döneminde öğrencilerin karşısına üç ayrı ekran çıkacak. Adaylar bu bölümler üzerinden toplamda en fazla 20 okul tercih edebilecek. Süreç şu aşamalardan oluşacak:
1. Yerel yerleştirme tercihleri
Sınava katılıp katılmadığına bakılmaksızın tüm öğrenciler öncelikle ikamet adresine göre açılan yerel yerleştirme ekranından seçim yapmak zorunda olacak. Bu bölümde en fazla 5 okul tercih edilebilecek ve ilk 3 tercihin öğrencinin kayıt alanındaki okullardan belirlenmesi gerekecek. Yerel yerleştirme işlemi tamamlanmadan diğer tercih ekranlarına geçilemeyecek.
2. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar
Yerel yerleştirme listesini onaylayan ve geçerli LGS puanı bulunan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci kabul eden okullar arasından tercih yapabilecek. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yer aldığı bu ekranda en fazla 10 okul seçilebilecek.
3. Pansiyonlu okul tercihleri
Pansiyon imkânı bulunan okullarda eğitim almak isteyen öğrenciler, bu bölümden en fazla 5 okul belirleyerek tercih listelerine ekleyebilecek.
4. Tercihlerin okul müdürlüğünde onaylanması
e-Okul üzerinden kaydedilen tercihlerin resmiyet kazanması için herhangi bir resmî ortaokul müdürlüğüne başvurulması gerekiyor. Okul yönetimi tarafından onaylanan tercih listesinin imzalı bir nüshasının alınmasıyla başvuru süreci tamamlanmış olacak.
LGS YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerel yerleştirme okul işlemlerinin türü, kontenjanı ve miktarına göre il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinince ortaöğretim kayıt bölgeleriki okullara, genel olarak ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula gidenler olmadan devamsızlık yapılan gün süren azlığı esas olarak yürütülür.
Değerlendirmede, özgürlük olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı kâra bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.
Sınava giren ve merkezî sınav puanına sahip olanın dahilinde tüm yerel yerlere yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar yapılandırın tercih yapılmaması durumunda kayıt merkezÎ sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmaz.
Özel ortaöğretimde kullanılabilen ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt sürecini tamamlamış olmayı tercihte bulunamayacak.
ROTA MAARİF TERCİH SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?
Bakanlık, öğrenci ve velilere LGS tercih sürecini desteklemesi amacıyla hayata geçirilmesi "Rota Maarif" platformunu 10 Temmuz'da erişime açtı.
Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki olanakları, kontenjan durumu ve diğer özellikler yer almaktadır.
Kullanıcılar; Okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve diğer değişkenlere göre sorgulanabiliyor.