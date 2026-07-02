LGS 2026 SONUÇ TARİHİ || 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava giren yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, elde ettikleri puan ve yüzdelik dilim bilgilerini inceleyerek hayallerindeki liseye yerleşebilmek için tercih planlamalarını şekillendirecek. Bu süreç, öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olarak öne çıkarken, doğru ve bilinçli tercih yapmak büyük önem taşıyor. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde.