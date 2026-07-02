LGS 2026 SONUÇ TARİHİ || 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir?
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava giren yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, elde ettikleri puan ve yüzdelik dilim bilgilerini inceleyerek hayallerindeki liseye yerleşebilmek için tercih planlamalarını şekillendirecek. Bu süreç, öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olarak öne çıkarken, doğru ve bilinçli tercih yapmak büyük önem taşıyor. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde.
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava giren yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, elde ettikleri puan ve yüzdelik dilim bilgilerini inceleyerek hayallerindeki liseye yerleşebilmek için tercih planlamalarını şekillendirecek. Bu süreç, öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olarak öne çıkarken, doğru ve bilinçli tercih yapmak büyük önem taşıyor. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde.
LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 LGS sınav sonuçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılması bekleniyor; öğrenciler bu tarihte puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek tercih sürecine yön verebilecek.
LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
10 Temmuz’da duyurulacak olan LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak; öğrenciler ve veliler sonuç bilgilerine www.meb.gov.tr adresinden güvenli şekilde ulaşabilecek.