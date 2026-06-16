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        Haberler Bilgi Gündem LGS 2026 TERCİH TARİHLERİ: MEB takvimi ile LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihi hangi tarihte, nereden yapılacak?

        LGS 2026 TERCİH TARİHLERİ: MEB takvimi ile LGS tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?

        2026 LGS sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler için tercih takvimi merak konusu oldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak yerleştirmelerde adaylar, sınav sonuçları, puanları ve yüzdelik dilimlerine göre lise tercihlerini oluşturacak. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuç ve tercih tarihleri yakından takip ediliyor. Peki, 2026 LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimine göre LGS tercih sürecine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        1

        2026 LGS’nin geride kalmasıyla birlikte gözler sonuç ve tercih takvimine çevrildi. Liseye yerleşme sürecinde tercihlerini puan ve yüzdelik dilimlerine göre yapacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı tarihleri yakından takip ediyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından başlayacak tercih döneminde adaylar, hedefledikleri okullar için tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak? İşte MEB takvimine göre LGS tercih ve yerleştirme sürecine dair merak edilenler...

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB takvimine göre LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

        Tercihlere göre esas içerik tabloları da aynı gün yayımlanacak.

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        MEB tarafından açıklanan 2026 takvimiyle birlikte lise tercih tarihleri de netleşti. Buna göre öğrenciler tercih işlemlerine 13 Temmuz’da başlayacak, tercihlerini 24 Temmuz 2026’ya kadar yapabilecek.

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        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Lise yerleştirme sürecinde öğrencilerin puanları, tercih sıralamaları ve okulların kontenjanları dikkate alınacak. MEB tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda 2026 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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