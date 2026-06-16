2026 LGS’nin geride kalmasıyla birlikte gözler sonuç ve tercih takvimine çevrildi. Liseye yerleşme sürecinde tercihlerini puan ve yüzdelik dilimlerine göre yapacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı tarihleri yakından takip ediyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından başlayacak tercih döneminde adaylar, hedefledikleri okullar için tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak? İşte MEB takvimine göre LGS tercih ve yerleştirme sürecine dair merak edilenler...