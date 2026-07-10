LGS LİSE TABAN PUANLARI 2026 : İstanbul, Ankara, İzmir Fen, Anadolu Lisesi taban puanları...
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli, tercih sürecine yön verecek lise taban puanlarını yakından takip etmeye başladı. Hem nitelikli bir eğitim hem de geleceğe yönelik doğru kariyer planlaması açısından büyük önem taşıyan bu puanlar, detaylı şekilde araştırılmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki liselerin taban puanları ise en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları...
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli, tercih sürecine yön verecek lise taban puanlarını yakından takip etmeye başladı. Hem nitelikli bir eğitim hem de geleceğe yönelik doğru kariyer planlaması açısından büyük önem taşıyan bu puanlar, detaylı şekilde araştırılmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki liselerin taban puanları ise en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları...
2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılı LGS tercih süreci 13 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’da sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini bu tarihler arasında gerçekleştirerek başvurularını tamamlayabilecek.
İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)
Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500
Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500
Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643
Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796
Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189
Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734
Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426,8799
Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483
ANKARA LİSE TABAN PUANLARI (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)
Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096
Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189
Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319
Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425
İZMİR LİSE TABAN PUANLARI (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)
Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643
Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862
Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567
Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166
Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429
Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297