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        Haberler Bilgi Gündem LGS LİSE TABAN PUANLARI 2026 : İstanbul, Ankara, İzmir Fen, Anadolu Lisesi taban puanları...

        LGS LİSE TABAN PUANLARI 2026 : İstanbul, Ankara, İzmir Fen, Anadolu Lisesi taban puanları...

        LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli, tercih sürecine yön verecek lise taban puanlarını yakından takip etmeye başladı. Hem nitelikli bir eğitim hem de geleceğe yönelik doğru kariyer planlaması açısından büyük önem taşıyan bu puanlar, detaylı şekilde araştırılmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki liselerin taban puanları ise en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        1

        LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli, tercih sürecine yön verecek lise taban puanlarını yakından takip etmeye başladı. Hem nitelikli bir eğitim hem de geleceğe yönelik doğru kariyer planlaması açısından büyük önem taşıyan bu puanlar, detaylı şekilde araştırılmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki liselerin taban puanları ise en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları...

        2

        2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılı LGS tercih süreci 13 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’da sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini bu tarihler arasında gerçekleştirerek başvurularını tamamlayabilecek.

        3

        İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)

        Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500

        Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500

        Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643

        Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796

        Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189

        Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734

        Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426,8799

        Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

        4

        ANKARA LİSE TABAN PUANLARI (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)

        Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096

        Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189

        Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319

        Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

        5

        İZMİR LİSE TABAN PUANLARI (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)

        Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643

        Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862

        Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567

        Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166

        Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429

        Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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