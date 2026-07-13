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        Haberler Bilgi Gündem LGS puanına OBP ekleniyor mu? MEB açıklaması ile 2026 LGS puanına OBP etkisi ne?

        LGS puanına OBP ekleniyor mu? MEB açıklaması ile 2026 LGS puanına OBP etkisi ne?

        LGS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, puan hesaplama ve yerleştirme sistemine ilişkin ayrıntıları araştırmayı sürdürüyor. Tercih listesini oluşturacak öğrenciler ve veliler, özellikle okul başarı puanının merkezi sınav sonucuna etkisi olup olmadığını öğrenmek istiyor. "LGS puanına OBP ekleniyor mu, 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları yerleştirmede etkili mi?" soruları yoğun şekilde sorgulanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uyguladığı sistem yeniden gündeme geldi. İşte MEB açıklaması ile 2026 LGS puanına OBP etkisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        LGS tercih maratonunda doğru okul seçimi kadar puan hesaplama sistemi de öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Tercihlerini son şekline vermeye hazırlanan binlerce aday, ortaokul boyunca elde edilen yıl sonu başarı puanlarının LGS puanına eklenip eklenmediğini merak ediyor. Peki, LGS puanına OBP ekleniyor mu, okul başarı puanı merkezi sınav sonucunu etkiliyor mu? İşte 2026 LGS tercih döneminde MEB'in puanlama ve yerleştirme sistemine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        OBP LGS PUANINA EKLENİYOR MU?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, LGS puanına okul puanı (OBP) eklenmiyor. Merkezi sınav puanı yalnızca sınavdaki doğru ve yanlış cevaplara göre hesaplanır. Adaylar tercihlerini LGS puanı ile yapacaklardır.

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        LİSE YERLEŞME SÜRECİNDE OBP ETKİSİ OLUYOR MU?

        OBP tamamen önemsiz değildir. Merkezi sınav puanı eşit olan iki adayın aynı liseye başvurması durumunda Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne bakılıyor. Bu durumda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne, özürsüz devamsızlık oranına, tercih önceliğine ve yaşa (küçük olan) bakılarak yerleştirme yapılmaktadır.

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