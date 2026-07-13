LGS puanına OBP ekleniyor mu? MEB açıklaması ile 2026 LGS puanına OBP etkisi ne?

LGS tercih maratonunda doğru okul seçimi kadar puan hesaplama sistemi de öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Tercihlerini son şekline vermeye hazırlanan binlerce aday, ortaokul boyunca elde edilen yıl sonu başarı puanlarının LGS puanına eklenip eklenmediğini merak ediyor. Peki, LGS puanına OBP ekleniyor mu, okul başarı puanı merkezi sınav sonucunu etkiliyor mu? İşte 2026 LGS tercih döneminde MEB'in puanlama ve yerleştirme sistemine ilişkin merak edilen ayrıntılar...