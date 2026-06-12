Her yıl 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için heyecan giderek artıyor. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler, sınav günü yaklaştıkça merak ettikleri detaylara odaklanmış durumda. LGS kapsamında sınav giriş belgeleri de yayımlanarak adayların erişimine açıldı. Bu doğrultuda öğrenciler, sınava katılacakları okul, bina, salon ve sıra bilgilerine ilgili sistem üzerinden ulaşabiliyor. Adayların en çok araştırdığı konular arasında sınavın başlama ve bitiş saatleri, oturumlar arasındaki mola süresi ve sınavda yöneltilecek soru sayısı yer alıyor. İşte MEB 2026 LGS sınav saati ve süresi hakkında tüm bilgiler haberimizde...