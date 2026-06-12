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        Haberler Bilgi Gündem LGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 2026 LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? MEB LGS oturumları kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?

        2026 LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? MEB LGS oturumları kaç dakika sürecek, kaç soru olacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürerken, öğrencilerde heyecan giderek artıyor. 2026 yılı LGS kapsamında sınav giriş belgesi ve giriş yerleri 3 Haziran Çarşamba itibarıyla E-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar, giriş belgelerinde yer alan sınav bölgesi, okul, salon ve sıra bilgilerine göre sınava alınacak. Peki, 2026 LGS ne zaman başlayacak, kaç soru sorulacak ve sınav süresi ne kadar olacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte LGS 2026'ya dair merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 21:13 Güncelleme:
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        1

        Her yıl 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için heyecan giderek artıyor. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler, sınav günü yaklaştıkça merak ettikleri detaylara odaklanmış durumda. LGS kapsamında sınav giriş belgeleri de yayımlanarak adayların erişimine açıldı. Bu doğrultuda öğrenciler, sınava katılacakları okul, bina, salon ve sıra bilgilerine ilgili sistem üzerinden ulaşabiliyor. Adayların en çok araştırdığı konular arasında sınavın başlama ve bitiş saatleri, oturumlar arasındaki mola süresi ve sınavda yöneltilecek soru sayısı yer alıyor. İşte MEB 2026 LGS sınav saati ve süresi hakkında tüm bilgiler haberimizde...

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        LGS 2026 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

        13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS kapsamında sözel bölüm saat 09.30’da, ikinci oturum sayısal bölüm ise saat 11.30’da başlayacak.

        3

        LGS SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?

        LGS’nin sözel alandan oluşan birinci oturumunda 50 soru yer alacak ve adaylara 75 dakika süre verilecek.

        Sayısal alandan oluşan ikinci oturumda ise 40 soru sorulacak olup sınav süresi 80 dakika olacak.

        4

        LGS'DE OTURUM ARASI KAÇ DAKİKA?

        LGS’de iki oturum arasında adaylara 45 dakikalık bir mola verilecektir. Bu süre zarfında öğrenciler okul bahçesine çıkabilecek, ancak güvenlik nedeniyle okul dışına çıkmalarına izin verilmeyecektir.

        5

        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.

        Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

        Adayların sınav günü, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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