2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih süreciyle ilgili araştırmalarına hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak tercih takvimi ve kılavuz, yerleştirme sürecinin yol haritasını oluşturacak. Adaylar, tercih döneminde puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini de dikkate alarak seçimlerini yapacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2026 LGS tercih takvimi, tercih ekranı ve yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen bilgiler...