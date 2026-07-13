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        LGS tercihleri 2026 ne zaman başlayacak? LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Adaylar, yüzdelik dilimlerini ve taban puanları dikkate alarak lise tercihlerini oluşturacak. Tercih işlemleri, MEB'in belirlediği takvim doğrultusunda elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde öğrencilerin okul türleri, kontenjanlar ve yerleştirme esaslarını dikkatle incelemesi önem taşıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak, LGS lise tercihleri nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2026 LGS tercihlerinin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 00:24 Güncelleme:
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        2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih süreciyle ilgili araştırmalarına hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak tercih takvimi ve kılavuz, yerleştirme sürecinin yol haritasını oluşturacak. Adaylar, tercih döneminde puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini de dikkate alarak seçimlerini yapacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2026 LGS tercih takvimi, tercih ekranı ve yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen bilgiler...

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        LGS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak 27 Temmuz tarihinde sona erecek.

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        LGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

        Adayların lise tercihlerini hangi kriterlere göre yapacaklarını belirleyen 2026 LGS Tercih Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanarak resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

        Kılavuzda; tercih süreci, yerleştirme esasları, kontenjan bilgileri ve okul türlerine ilişkin tüm detaylara yer verilirken, öğrenciler tercihlerini belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.

        MEB 2026 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup tercih sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınarak 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.

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        LGS 2026 NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

        Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

        Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

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        LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

        Öğrenciler, MEB tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar için tercih yapabiliyor. Tercih sayıları ve yerleştirme esasları her yıl yayımlanan tercih kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanıyor.

        Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

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        Kahramanmaraş'ta, emekli öğretmen Halide Akben, 29 yıl önce liseden öğrencisi olan Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin kapalı yöntemle yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Akben, "Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir. Gurur kaynağımızdır" dedi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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