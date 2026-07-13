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        Haberler Bilgi Gündem LGS lise tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? LGS tercih işlemleri ne zaman sona erecek?

        LGS lise tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? LGS tercih işlemleri ne zaman sona erecek?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercih süreci 13 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda öğrenciler tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabiliyor. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, tercih hakkı, tercih sıralaması ve son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar için farklı tercih hakları bulunuyor. Tercih işlemlerinin eksiksiz tamamlanması ve okul müdürlüğünce onaylanması büyük önem taşıyor. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır, LGS'de kaç tercih hakkı var, tercih yerleştirme işlemleri ne zaman sona erecek? İşte 2026 LGS tercih sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        LGS tercih maratonu milyonlarca öğrenci ve veli için resmen başladı. Tercihler, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre 13-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden veya okul müdürlükleri aracılığıyla yapabilecek. Yerleştirme işlemlerinde hem merkezi sınav puanı hem de yerel yerleştirme kriterleri dikkate alınacak. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır, LGS'de kaç tercih hakkı var, 2026 LGS tercih yerleştirme işlemleri ne zaman sona erecek? İşte MEB'in açıkladığı tercih süreci ve tercih haklarına ilişkin ayrıntılar...

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        LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        LGS kapsamında tercih işlemleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından yapılabileceği gibi okul müdürlüklerinden de destek alınabiliyor.

        Tercih işlemlerinin geçerli sayılabilmesi için tercihlerin okul müdürlüğünce onaylanması gerekiyor. Öğrencilerin tercih listelerini oluşturmadan önce yüzdelik dilimlerini, okul kontenjanlarını ve kayıt alanlarını dikkatle incelemeleri tavsiye ediliyor.

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        LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

        2026 LGS tercih kılavuzuna göre öğrenciler;

        Yerel yerleştirme kapsamında en fazla 5 okul tercih edebilecek.

        Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 10 okul seçebilecek.

        Pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 okul tercih edebilecek.

        Böylece şartları sağlayan öğrenciler toplamda 20 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme tercihinde ilk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi zorunlu olurken, aynı okul türünden en fazla 3 tercih yapılabilecek.

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        TERCİH YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre LGS tercih işlemleri 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü sona erecek.

        Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve tercih listelerinde değişiklik yapılamayacak. Bu nedenle öğrencilerin tercihlerini son güne bırakmamaları öneriliyor.

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        LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

        Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından birinci ve ikinci nakil başvuru süreçleri başlayacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler, nakil takvimi kapsamında yeniden tercih yapabilecek.

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        LGS TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Uzmanlar, öğrencilerin yalnızca taban puanlara değil, yüzdelik dilimlerine, okul kontenjanlarına ve kayıt alanlarına göre tercih yapmalarını öneriyor.

        Tercih listesinin hem ulaşılması zor okullardan hem de öğrencinin yerleşme ihtimali yüksek okullardan dengeli şekilde oluşturulması, yerleşme şansını artıran en önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Ayrıca tercihlerin okul müdürlüğü tarafından onaylanıp onaylanmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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