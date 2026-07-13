LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

2026 LGS tercih kılavuzuna göre öğrenciler;

Yerel yerleştirme kapsamında en fazla 5 okul tercih edebilecek.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 10 okul seçebilecek.

Pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 okul tercih edebilecek.

Böylece şartları sağlayan öğrenciler toplamda 20 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme tercihinde ilk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi zorunlu olurken, aynı okul türünden en fazla 3 tercih yapılabilecek.