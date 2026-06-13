LGS sınavının sona ermesiyle birlikte gözler sınav sorularına ve adayların yorumlarına çevrildi. Binlerce öğrenci sınavdan çıkar çıkmaz sosyal medya hesaplarından görüşlerini paylaşırken, "2026 LGS soruları nasıldı?", "LGS zor muydu, kolay mıydı?" soruları da en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte 2026 LGS yorumları ve sınav sonrası ilk tepkiler...