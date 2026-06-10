Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem M7 MECİDİYEKÖY DURAĞI: M7 Mecidiyeköy durağı açıldı mı, ne zaman açılacak?

        M7 MECİDİYEKÖY DURAĞI: M7 Mecidiyeköy durağı açıldı mı, ne zaman açılacak?

        M7 Mecidiyeköy durağıyla ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar "Açıldı mı, ne zaman hizmete girecek?" sorusuna yanıt ararken, projedeki son gelişmeler ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İstanbul ulaşımında kritik bir nokta olan M7 Mecidiyeköy durağı için geri sayım başladı. Henüz açılmadıysa bile tarih netleşti mi? İşte yolcuların sabırsızlıkla beklediği o durağa dair tüm detaylar…

        2

        M7 MECİDİYEKÖY DÜRAĞI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

        M7 Mecidiyeköy Metro durağı henüz hizmete açılmadı ve açılış tarihine ilişkin resmi bir açıklama da yapılmış değil. Hat üzerinde işletme ise belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.

        Buna göre Mahmutbey–Nurtepe hattında kesintisiz ve normal tarifeyle seferler sürerken, Yıldız–Mecidiyeköy arasında da aynı şekilde kesintisiz ulaşım sağlanıyor. Nurtepe ile Çağlayan arasında ise yaklaşık 12 dakikalık aralıklarla ring (mekik) sefer uygulaması gerçekleştiriliyor.

        3
        ÖNERİLEN VİDEO

        Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem

        Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem kameralara böyle yansıdı.  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" Aynur cinayetinde detaylar çıktı!
        "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" Aynur cinayetinde detaylar çıktı!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        Torreira dondurma sırasında
        Torreira dondurma sırasında
        Kuzey İrlanda göçmen karşıtı eylemlerle karıştı!
        Kuzey İrlanda göçmen karşıtı eylemlerle karıştı!
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Erdem bir kafeye sığınmış... 15 yaşında ölmeden son görüntü!
        Erdem bir kafeye sığınmış... 15 yaşında ölmeden son görüntü!
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        FOMO etkisiyle büyüyor
        FOMO etkisiyle büyüyor
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        İç bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İç bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman