M7 MECİDİYEKÖY DURAĞI: M7 Mecidiyeköy durağı açıldı mı, ne zaman açılacak?
M7 Mecidiyeköy durağıyla ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar "Açıldı mı, ne zaman hizmete girecek?" sorusuna yanıt ararken, projedeki son gelişmeler ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş: 10 Haziran 2026 - 09:52 Güncelleme:
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İstanbul ulaşımında kritik bir nokta olan M7 Mecidiyeköy durağı için geri sayım başladı. Henüz açılmadıysa bile tarih netleşti mi? İşte yolcuların sabırsızlıkla beklediği o durağa dair tüm detaylar…
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M7 MECİDİYEKÖY DÜRAĞI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
M7 Mecidiyeköy Metro durağı henüz hizmete açılmadı ve açılış tarihine ilişkin resmi bir açıklama da yapılmış değil. Hat üzerinde işletme ise belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.
Buna göre Mahmutbey–Nurtepe hattında kesintisiz ve normal tarifeyle seferler sürerken, Yıldız–Mecidiyeköy arasında da aynı şekilde kesintisiz ulaşım sağlanıyor. Nurtepe ile Çağlayan arasında ise yaklaşık 12 dakikalık aralıklarla ring (mekik) sefer uygulaması gerçekleştiriliyor.
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Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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