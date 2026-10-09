Milli maç arasının ardından lig heyecanı yeniden başlıyor. Futbolda Türkiye'de ve Avrupa'da oynanacak karşılaşmaların yanı sıra basketbolda EuroLeague maçları da günün spor takviminde öne çıkıyor. Süper Lig’de Galatasaray-Kasımpaşa maçı 7. haftanın perdesini açarken Avrupa liglerinde de futbol heyecanı yaşanacak. EuroLeague'de ise temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Beşiktaş sahne alacak. Günün maçlarını takip etmek isteyenler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayıncı kanallarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Ekim Cuma günü oynanacak maçlar…