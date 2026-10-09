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        Haberler Bilgi GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 9 EKİM 2026: Süper Lig’de 7. hafta heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 9 EKİM 2026: Süper Lig’de 7. hafta heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

        9 Ekim 2026 Cuma günü futbol ve basketbolda heyecan dolu karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. Milli aranın ardından Türkiye ve Avrupa'da lig maçları başlıyor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile açılacakken, Trendyol 1. Lig'de dört karşılaşma oynanacak. EuroLeague'de ise Anadolu Efes ve Beşiktaş parkede galibiyet arayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 9 Ekim 2026 günün maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:39 Güncelleme:
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        1

        Milli maç arasının ardından lig heyecanı yeniden başlıyor. Futbolda Türkiye'de ve Avrupa'da oynanacak karşılaşmaların yanı sıra basketbolda EuroLeague maçları da günün spor takviminde öne çıkıyor. Süper Lig’de Galatasaray-Kasımpaşa maçı 7. haftanın perdesini açarken Avrupa liglerinde de futbol heyecanı yaşanacak. EuroLeague'de ise temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Beşiktaş sahne alacak. Günün maçlarını takip etmek isteyenler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayıncı kanallarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Ekim Cuma günü oynanacak maçlar…

        2

        9 EKİM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20.00 | Galatasaray-Kasımpaşa (beIN SPORTS 1)

        3

        Trendyol 1. Lig

        17.00 | Sivasspor-Pendikspor (TRT Spor)

        17.00 | Bodrum FK-Keçiörengücü (beIN SPORTS 2)

        20.00 | Van Spor-Bandırmaspor (TRT Spor)

        20.00 | Ümraniyespor-Sarıyer (beIN SPORTS 2)

        4

        İspanya La Liga

        22.00 | Malaga-Espanyol (S Sport Plus)

        5

        Fransa Ligue 1

        21.45 | Lens-Lyon (beIN SPORTS 4)

        6

        Almanya Bundesliga

        21.30 | Borussia Dortmund-Werder Bremen (S Sport Plus)

        7

        Hollanda Ligi

        21.00 | PSV Eindhoven-Heerenveen (S Sport Plus)

        8

        Portekiz Ligi

        20.45 | Moreirense-Gil Vicente

        22.15 | Sporting Braga-Sporting CP (beIN SPORTS 3)

        9

        Suudi Arabistan Ligi

        16.50 | Al Kholood-Al-Qadsiah

        17.55 | Al Fateh-Al Ahli Jeddah (HT Spor)

        21.00 | Al Nassr-Diriyah (HT Spor, S Sport Plus)

        10

        Euroleague

        21.15 | Olympiakos-Anadolu Efes (S Sport)

        21.30 | Barcelona-Zalgiris Kaunas (S Sport Plus)

        21.30 | Baskonia-Beşiktaş (S Sport 2)

        11
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        #Bugün hangi maçlar var
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