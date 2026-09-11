MasterChef'te düello heyecanı! 10 Eylül Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. 10 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar bu kez düello formatında karşı karşıya geldi. Gecenin konsepti ise Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden pideler oldu. Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 10 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? İşte 10 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyunu için geri sayım sona erdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şeflerin karşısına çıkacak yarışmacılar, pide konsepti kapsamında tezgah başında hünerlerini sergiledi. Yarışmanın ardından MasterChef eleme adayı ve bireysel dokunulmazlık kazanan yarışmacı belli oldu. Peki 10 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.
10 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te 3. eleme adayı Tolgahan, 4. eleme adayı ise Emre oldu.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Tolga (Takım Kaptanı)
Bahar
Şükran
Cansu
Şirin Gül
Nilay
Kübra
Burçin
Nurten
Ayşe
Kırmızı Takım
Şadi (Takım Kaptanı)
Tolgahan
Muhammed
Emre
Enes
Hasan
Eyüp Can
Recep
Armağan
Batuhan
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen son yarışmacı Koray oldu.