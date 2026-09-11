Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef'te düello heyecanı! 10 Eylül Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef'te düello heyecanı! 10 Eylül Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. 10 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar bu kez düello formatında karşı karşıya geldi. Gecenin konsepti ise Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden pideler oldu. Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 10 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? İşte 10 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 00:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyunu için geri sayım sona erdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şeflerin karşısına çıkacak yarışmacılar, pide konsepti kapsamında tezgah başında hünerlerini sergiledi. Yarışmanın ardından MasterChef eleme adayı ve bireysel dokunulmazlık kazanan yarışmacı belli oldu. Peki 10 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.

        3

        10 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te 3. eleme adayı Tolgahan, 4. eleme adayı ise Emre oldu.

        4

        MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Tolga (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Şükran

        Cansu

        Şirin Gül

        Nilay

        Kübra

        Burçin

        Nurten

        Ayşe

        5

        Kırmızı Takım

        Şadi (Takım Kaptanı)

        Tolgahan

        Muhammed

        Emre

        Enes

        Hasan

        Eyüp Can

        Recep

        Armağan

        Batuhan

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Koray oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Masterchef
        #MasterChef dokunulmazlık oyunu
        #MasterChef kim kazandı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması!
        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa etti!
        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa etti!
        Kadıköy'de kazanan yok!
        Kadıköy'de kazanan yok!
        'Seçimleri başarıyla atlatacağız'
        'Seçimleri başarıyla atlatacağız'
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne özel koreografi!
        Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne özel koreografi!
        4 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı
        4 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı
        Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit
        Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit
        Kilolarca altınlı "mizansen" düğünün perde arkası ortaya çıktı!
        Kilolarca altınlı "mizansen" düğünün perde arkası ortaya çıktı!
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Kiracı, ev sahibi ile eşini öldürdü! Bir avukat ağır yaralı
        Kiracı, ev sahibi ile eşini öldürdü! Bir avukat ağır yaralı
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Arda Güler imzayı atıyor! 6 yıllık kontrat
        Arda Güler imzayı atıyor! 6 yıllık kontrat
        Infantino'ya bir darbe daha!
        Infantino'ya bir darbe daha!
        AfD zaferinden sonra gözler Berlin'de
        AfD zaferinden sonra gözler Berlin'de
        Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!
        Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!