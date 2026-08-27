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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı! 27 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı! 27 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım, şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak için mücadele edecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda tezgah başına geçecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. Takım oylamasının ardından ise haftanın dördüncü eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 27 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 23:52 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım avantaj elde ederken kaybeden takım için eleme süreci devam edecek. Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan yarışmacı, haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, 27 Ağustos Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te gecenin sonunda belli olacak dokunulmazlık ve eleme adayı gelişmeleri...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden tezgah başına geçecek. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, haftanın üçüncü eleme adayını belirleme hakkına sahip olacak.

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        MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının seçimiyle haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak. Böylece eleme potasındaki yarışmacı sayısı artacak.

        Üçüncü eleme adayının ardından gözler takım oylamasına çevrilecek.

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        MASTERCHEF 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Gecenin son bölümünde takım oylaması yapılacak. Kaybeden takımın yarışmacıları arasında gerçekleştirilecek oylama sonucunda en fazla oyu alan isim, haftanın dördüncü eleme adayı olacak.

        Böylece 27 Ağustos Perşembe günü oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun ardından haftanın eleme potasındaki üçüncü ve dördüncü isimleri belli olacak.

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        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Emre (Takım Kaptanı)

        Şadi

        Nilay

        Tolga

        Kübra

        Şükran

        Hasan

        Recep

        Simge

        Ayşe

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        Kırmızı Takım

        Burçin (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Armağan

        Muhammed

        Nurten

        Eyüp Can

        ŞirinGül

        Enes

        Batuhan

        Koray

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'e veda eden isim Gül oldu.

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