MasterChef Türkiye'de yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım avantaj elde ederken kaybeden takım için eleme süreci devam edecek. Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan yarışmacı, haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, 27 Ağustos Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te gecenin sonunda belli olacak dokunulmazlık ve eleme adayı gelişmeleri...