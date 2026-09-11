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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef eleme adayları kimler? 11 Eylül 2026 Masterchef’te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?

        Masterchef eleme adayları kimler? 11 Eylül 2026 Masterchef’te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?

        TV8'de Masterchef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Böylelikle bireysel dokunulmazlık oyununda Muhammed galip geldi. Gecenin sonunda Tolgahan üçüncü, emre dördüncü eleme adayı oldu. Bugün dokunulmazlık oyununda Hindistan cevizli yemekler seçildi. Peki, 11 Eylül Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef'te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı? İşte Masterchef yeni bölümde yaşanan detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        Masterchef eleme adayları yeni bölümün yayınlanmasıyla merak ediliyor. Haftanın beşinci gününde eleme potasına yeni isim dahil olacak. Cansu, Nilay, Tolgahan ve Emre eleme potasındaydı. Peki Masterchef’te kim elendi, eleme adayları kim oldu? 11 Eylül 2026 Masterchef’te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?

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        MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

        MasterChef'te 3. eleme adayı Tolgahan, 4. eleme adayı ise Emre oldu. Diğer eleme adayları Cansu ve Nilaydı. Yeni eleme adayı belli olunca habere eklenecek.

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        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        MasterChef'te 3. eleme adayı Tolgahan, 4. eleme adayı ise Emre oldu. Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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        #Masterchef
        #masterchef dokunulmazlığı kim aldı
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