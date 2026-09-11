Masterchef eleme adayları kimler? 11 Eylül 2026 Masterchef’te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?

Masterchef eleme adayları yeni bölümün yayınlanmasıyla merak ediliyor. Haftanın beşinci gününde eleme potasına yeni isim dahil olacak. Cansu, Nilay, Tolgahan ve Emre eleme potasındaydı. Peki Masterchef’te kim elendi, eleme adayları kim oldu? 11 Eylül 2026 Masterchef’te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?