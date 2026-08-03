MasterChef kim elendi? 3 Ağustos Pazartesi MasterChef'te yedeklerden kim dahil oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü grubun son şans mücadelesinde yarışmacılar, yedek kadroya girebilmek için son kez tezgâh başına geçti. Gecenin Hatırlanacağı gibi son olarak Gül, ana kadroya yedeklerden katılan 15. yarışmacı olmuştu. Yedek kadroya seçilemeyen yarışmacılar ise MasterChef Türkiye 2026 hayallerine veda ederek yarışmadan elenecek. TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümün ardından sonuçlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi, yedeklerden ana kadroya kim girdi? İşte 3 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya seçilemeyen yarışmacılar için verilen ikinci şans mücadelesi üçüncü grubun son etabıyla devam etti. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacılar, ana kadroya yedeklerden katılma hakkı elde edecek. Diğer yarışmacılar ise MasterChef Türkiye 2026'ya veda ederek elenen isimler arasında yer alacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, yedeklerden ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yaşanan tüm gelişmeler...
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar henüz belli olmadı. Yedek isimler belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Üçüncü grubun son şans etabında yedek kadroya seçilemeyen yarışmacılar, MasterChef Türkiye 2026 macerasını noktaladı. Ana kadroya yedeklerden girme hakkını elde edemeyen tüm yarışmacılar yarışmadan elenerek hayallerine veda etti.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
Muhammed
Ayşe
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.
1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?
İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.
MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,
Betül
Esra
Faruk
Nesibe oldu.