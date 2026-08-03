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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi? 3 Ağustos Pazartesi MasterChef'te yedeklerden kim dahil oldu?

        MasterChef kim elendi? 3 Ağustos Pazartesi MasterChef'te yedeklerden kim dahil oldu?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü grubun son şans mücadelesinde yarışmacılar, yedek kadroya girebilmek için son kez tezgâh başına geçti. Gecenin Hatırlanacağı gibi son olarak Gül, ana kadroya yedeklerden katılan 15. yarışmacı olmuştu. Yedek kadroya seçilemeyen yarışmacılar ise MasterChef Türkiye 2026 hayallerine veda ederek yarışmadan elenecek. TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümün ardından sonuçlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi, yedeklerden ana kadroya kim girdi? İşte 3 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 23:05 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya seçilemeyen yarışmacılar için verilen ikinci şans mücadelesi üçüncü grubun son etabıyla devam etti. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacılar, ana kadroya yedeklerden katılma hakkı elde edecek. Diğer yarışmacılar ise MasterChef Türkiye 2026'ya veda ederek elenen isimler arasında yer alacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, yedeklerden ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yaşanan tüm gelişmeler...

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar henüz belli olmadı. Yedek isimler belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        Üçüncü grubun son şans etabında yedek kadroya seçilemeyen yarışmacılar, MasterChef Türkiye 2026 macerasını noktaladı. Ana kadroya yedeklerden girme hakkını elde edemeyen tüm yarışmacılar yarışmadan elenerek hayallerine veda etti.

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        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        5

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

        Burçin

        6

        3. GRUP

        Tolga

        Muhammed

        Ayşe

        7

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

        8

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

        İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.

        MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,

        Betül

        Esra

        Faruk

        Nesibe oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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