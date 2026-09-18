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        Haberler Bilgi Yaşam Masterchef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül 2026 Masterchef Türkiye eleme adayları kim, eleme potasında kimler var?

        Masterchef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül 2026 Masterchef Türkiye eleme adayları kim, eleme potasında kimler var?

        Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı sürüyor. Yarışmacılar ana kadroda kalmak ve elenmemek için tüm hünerlerini sergiliyor. Yayınlanan son bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. Şefler yarışmacılardan Serhat Şef'in burgerlerini hazırlamalarını istedi. Peki 18 Eylül 2026 Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim, eleme potasında kimler var? İşte Masterchef son bölümde yaşananlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 23:51 Güncelleme:
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        Masterchef’te eleme adayları şekilleniyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununda avantajı elde etmek için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Pek Masterchef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

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        MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 18 EYLÜL 2026

        Masterchef’te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Burçin oldu.

        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        MasterChef Türkiye'de ödül oyununu Tolga kazandı. MasterChef'te ödül oyununu kazanan Tolga 100 bin TL'nin sahibi oldu.

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        MASTERCHEF'TE İLK 4 ELEME ADAYI KİMLER?

        Şiringül

        Tolgahan

        Faruk

        Şadi

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        #Masterchef
        #Masterchef’te dokunulmazlık oyun
        #MasterChef eleme adayı
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