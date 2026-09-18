Masterchef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül 2026 Masterchef Türkiye eleme adayları kim, eleme potasında kimler var?

Masterchef’te eleme adayları şekilleniyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununda avantajı elde etmek için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Pek Masterchef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?