MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak, ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni dönemin başlangıç tarihini araştırmaya başladı. MEB takvimine göre okulların açılacağı günün yanı sıra birinci ve ikinci ara tatil ile yarıyıl tatili tarihleri de netleşti. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak, ara tatiller ne zaman yapılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek? İşte yeni eğitim yılı takvimine ilişkin merak edilen detaylar...
2026-2027 eğitim öğretim yılı için beklenen takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni ders yılının başlangıç tarihine odaklandı. MEB’in yayımladığı çalışma takviminde okulların açılacağı günün yanı sıra birinci ara tatil, yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil dönemleri de belli oldu. Peki, yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak, öğrenciler ne zaman yeniden ders başı yapacak? İşte 2026-2027 MEB çalışma takvimine ilişkin öne çıkan tarihler...
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak ve yeni eğitim dönemi resmen başlamış olacak.
BU YIL UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce, okula yeni adım atacak öğrenciler için uyum süreci uygulanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uyum programlarıyla okul hayatına hazırlanacak.
Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
MEB 2026-2027 TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri şöyle:
1. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.
2. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.