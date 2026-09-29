MEB ARA TATİL TAKVİMİ 2026-2027: İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 1. Dönem ara tatili Kasım ayının hangi günlerine denk geliyor?

Okullarda ders zilinin çalmasının ardından eğitim maratonu tüm hızıyla sürerken, öğrencilerin gözü takvimdeki ilk molaya çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği Kasım ara tatilinin tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle belli oldu. Peki, 2026 yılında ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve öğrenciler hangi tarihler arasında okula ara verecek? İşte MEB takvimine göre Kasım ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihi...