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        Haberler Bilgi MEB ARA TATİL TAKVİMİ 2026-2027: İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 1. Dönem ara tatili Kasım ayının hangi günlerine denk geliyor?

        MEB ARA TATİL TAKVİMİ 2026-2027: İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 1. Dönem ara tatili Kasım ayının hangi günlerine denk geliyor?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okul takvimindeki tatil dönemlerini gündemine aldı. Ders yoğunluğuna kısa bir mola vermek isteyen öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatilin tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takviminde yer aldı. Kasım ayında yapılacak ara tatilin hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük bir dinlenme süresi oluşturması bekleniyor. Peki, ilk ara tatil hangi tarihte başlayacak, öğrenciler Kasım ayında kaç gün okula gitmeyecek? İşte MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan ilk ara tatil tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        Okullarda ders zilinin çalmasının ardından eğitim maratonu tüm hızıyla sürerken, öğrencilerin gözü takvimdeki ilk molaya çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği Kasım ara tatilinin tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle belli oldu. Peki, 2026 yılında ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve öğrenciler hangi tarihler arasında okula ara verecek? İşte MEB takvimine göre Kasım ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihi...

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        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

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        ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Ara tatil ile hafta sonu tatilinin de araya girmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün boyunca okula ara vermiş olacak. Öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

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        2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

        Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.

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        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.

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        #MEB
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