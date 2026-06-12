MEB E-Okul ne zaman kapanıyor? 2026 2. Dönem E-Okul kapanış tarihi açıklandı!
Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alan E-Okul kapanış tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala, öğretmenlerin not girişlerini tamamlayacağı tarih ve sistemin ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Karne hazırlıkları sürerken gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime çevrildi. Peki, E-Okul ne zaman kapanacak, not girişleri hangi tarihte sona erecek? İşte bilgiler...
Okullarda ikinci dönemin sonuna yaklaşılırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler E-Okul sistemiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle karne notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, “E-Okul ne zaman kapanıyor?” ve “Not girişi ne zaman bitiyor?” sorularına yanıt arıyor. 2026 yılı ikinci dönem E-Okul kapanış tarihiyle ilgili detaylar belli olurken, karne sürecine ilişkin merak edilenler de netleşmeye başladı. İşte detaylar...
E-OKUL 2026 NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacaktır. Bu yıl karne günü 26 Haziran 2026 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 25 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor.
Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.