Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MEB E-Okul ne zaman kapanıyor, not girişi ne zaman bitiyor? 2026 2. Dönem E-Okul kapanış tarihi açıklandı!

        MEB E-Okul ne zaman kapanıyor? 2026 2. Dönem E-Okul kapanış tarihi açıklandı!

        Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alan E-Okul kapanış tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala, öğretmenlerin not girişlerini tamamlayacağı tarih ve sistemin ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Karne hazırlıkları sürerken gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime çevrildi. Peki, E-Okul ne zaman kapanacak, not girişleri hangi tarihte sona erecek? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Okullarda ikinci dönemin sonuna yaklaşılırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler E-Okul sistemiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle karne notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, “E-Okul ne zaman kapanıyor?” ve “Not girişi ne zaman bitiyor?” sorularına yanıt arıyor. 2026 yılı ikinci dönem E-Okul kapanış tarihiyle ilgili detaylar belli olurken, karne sürecine ilişkin merak edilenler de netleşmeye başladı. İşte detaylar...

        2

        E-OKUL 2026 NE ZAMAN KAPANACAK?

        E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacaktır. Bu yıl karne günü 26 Haziran 2026 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 25 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

        3

        Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.

        4

        E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

        E-OKUL GİRİŞ (VBS) İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 11 Haziran 2026 (ABD Ordusu Hark Adası'nı İşgal Edebilir Mi?)

        ABD Ordusu Hark Adası'nı İşgal Edebilir mi, İran Buna Nasıl Yanıt Verir? İran Petrolünün Kalbi Hedefte: Hark Adası Vurulursa Küresel Dengeler Nasıl Sarsılır? Trump'tan İran'a "Sert Darbe" Sinyali: Psikolojik Savaş mı, Askeri Harekat mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Emekli Kumay Albay/ Kent Üniversites...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Trump: İran ile savaşı sona erdirdik
        Trump: İran ile savaşı sona erdirdik
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Güney Kore'ye 'Oh' çektirdi!
        Güney Kore'ye 'Oh' çektirdi!
        Aynur'un katil zanlısına 'azmettirme' sorusu!
        Aynur'un katil zanlısına 'azmettirme' sorusu!
        Yılan, akrep ve kene ısırmalarında bu hatalar öldürüyor
        Yılan, akrep ve kene ısırmalarında bu hatalar öldürüyor
        Borsalarda yeni dev
        Borsalarda yeni dev
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir
        MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        Kapıcının tazminatından kim sorumlu?
        Kapıcının tazminatından kim sorumlu?
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"