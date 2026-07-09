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        Haberler Bilgi Gündem MEB LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul MEB LGS sonuçları nasıl sorgulanır?

        MEB LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul MEB LGS sonuçları nasıl sorgulanır?

        LGS sürecinin geride kalmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlara odaklandı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle adaylar, aldıkları puanları ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek lise tercih dönemine yönelik hazırlıklarına başlayacak. Bu süreçte tercih kılavuzu, okul kontenjanları, taban puanlar ve yerleştirme takvimi de yakından takip edilecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak ve tercih süreci nasıl işleyecek? İşte LGS sonuç ve tercih dönemine dair merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        LGS sınav maratonunun tamamlanmasının ardından öğrenciler ve aileler için sonuç heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak sonuç ekranı ile adaylar, sınavdan aldıkları puanı ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek lise tercih sürecine yön verecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu, okul kontenjanları, taban puan bilgileri ve yerleştirme takvimi de öğrencilerin gündeminde olacak. Peki, LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak ve lise tercihleri nasıl gerçekleşecek? İşte LGS sonuçları ve tercih sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler...

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        2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak.

        Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.

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        LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.

        MEB 2026 LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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