MEB LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul MEB LGS sonuçları nasıl sorgulanır?

LGS sınav maratonunun tamamlanmasının ardından öğrenciler ve aileler için sonuç heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak sonuç ekranı ile adaylar, sınavdan aldıkları puanı ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek lise tercih sürecine yön verecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu, okul kontenjanları, taban puan bilgileri ve yerleştirme takvimi de öğrencilerin gündeminde olacak. Peki, LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak ve lise tercihleri nasıl gerçekleşecek? İşte LGS sonuçları ve tercih sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler...