Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MEB ROTA MAARİF LGS TERCİH SİSTEMİ NEDİR? Rota Maarif Portalı ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Rota Maarif nasıl kullanılır?

        MEB ROTA MAARİF LGS TERCİH SİSTEMİ NEDİR? Rota Maarif Portalı ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Rota Maarif nasıl kullanılır?

        LGS tercih sürecine kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler için okul araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, adayların lise tercihlerini daha sağlıklı ve bilinçli yapabilmesi amacıyla Rota Maarif adlı dijital platformu erişime açtı. Türkiye genelindeki liselere ait akademik verilerden fiziki olanaklara, sosyal imkanlardan ulaşım bilgilerine kadar pek çok detayı bir araya getiren sistem, tercih döneminde öğrencilere yol gösterici olacak. Peki, Rota Maarif nedir, hangi bilgileri sunar ve platform nasıl kullanılır? İşte tercih sürecinde öne çıkan dijital rehbere dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Lise tercih süreci yaklaşırken öğrenciler ve aileler, doğru okul seçimi yapabilmek için güvenilir bilgilere yöneldi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu dönemde adaylara rehberlik etmesi amacıyla Rota Maarif platformunu devreye aldı. Sistem sayesinde Türkiye’deki liseler; başarı göstergeleri, fiziki şartları, sosyal imkanları, kontenjan bilgileri ve ulaşım seçenekleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak incelenebiliyor. Böylece öğrenciler, yalnızca puan ve yüzdelik dilime göre değil, okulun sunduğu imkanları da dikkate alarak tercih listelerini oluşturabilecek. Peki, Rota Maarif nasıl çalışıyor, hangi bilgilere ulaşılabiliyor ve tercih sürecinde öğrencilere nasıl kolaylık sağlıyor? İşte detaylar...

        2

        2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

        3

        LGS TERCİHTE ROTA MAARİF SİSTEMİ NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Rota Maarif, öğrencilerin okul tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri için hazırlanan kapsamlı bir dijital rehberlik platformudur. Sistem, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ilişkin güncel bilgileri tek çatı altında toplayarak öğrencilerin ve velilerin tercih sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

        Platform sayesinde kullanıcılar, okulların akademik yapısından fiziki imkanlarına kadar birçok detaya ulaşabiliyor. Böylece yalnızca taban puanlar ve yüzdelik dilimler değil, öğrencinin ilgi alanı ve ihtiyaçlarına uygun okul seçenekleri de daha kapsamlı şekilde değerlendirilebiliyor.

        4

        ROTA MAARİF SİSTEMİ NASIL KULLANIR?

        Rota Maarif üzerinden şu bilgilere erişim sağlanabiliyor:

        İl, ilçe ve eğitim kademesine göre okul arama

        Anadolu, Fen, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okul türlerine göre filtreleme

        Pansiyon ve barınma olanakları

        Okulların adres, iletişim bilgileri ve harita konumu

        Eğitim saatleri ile öğretim modeli

        Laboratuvar, kütüphane, spor salonu ve diğer fiziki imkanlara ilişkin bilgiler

        Bu sayede öğrenciler, tercih listelerini oluştururken farklı okulları ayrıntılı şekilde karşılaştırma imkânı elde ediyor.

        5

        ROTA MAARİF TERCİH EKRANI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı takvime göre, Rota Maarif sistemi LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz 2026 tarihinde öğrencilerin kullanımına açılacak. Platforma erişmek isteyen öğrenciler ve veliler, internet tarayıcıları üzerinden rotamaarif.meb.gov.tr adresini ziyaret ederek okul bilgilerine ulaşabilecek ve tercih sürecinde ihtiyaç duydukları verilere tek ekrandan erişebilecek.

        MEB ROTA MAARİF TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuaförde 3 bin 400 liralık işlem yaptırdı, ücret ödemeden böyle kaçtı

        Arnavutköy'de bir kadın, kuaförde yaptırdığı yaklaşık 3 bin 400 liralık işlemin ücretini ödemeden iş yerinden ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından işletme sahibi, aynı kişinin başka bir kuaförü de benzer yöntemle mağdur ettiğini öne sürerek diğer esnafları dikkatli olmaları konusu...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Guardian: Trump kızmasın diye Dünya Kupası konuşulmadı
        Guardian: Trump kızmasın diye Dünya Kupası konuşulmadı
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken 10 antik yeri
        Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken 10 antik yeri