MEB ROTA MAARİF LGS TERCİH SİSTEMİ NEDİR? Rota Maarif Portalı ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Rota Maarif nasıl kullanılır?
LGS tercih sürecine kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler için okul araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, adayların lise tercihlerini daha sağlıklı ve bilinçli yapabilmesi amacıyla Rota Maarif adlı dijital platformu erişime açtı. Türkiye genelindeki liselere ait akademik verilerden fiziki olanaklara, sosyal imkanlardan ulaşım bilgilerine kadar pek çok detayı bir araya getiren sistem, tercih döneminde öğrencilere yol gösterici olacak. Peki, Rota Maarif nedir, hangi bilgileri sunar ve platform nasıl kullanılır? İşte tercih sürecinde öne çıkan dijital rehbere dair ayrıntılar...
Lise tercih süreci yaklaşırken öğrenciler ve aileler, doğru okul seçimi yapabilmek için güvenilir bilgilere yöneldi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu dönemde adaylara rehberlik etmesi amacıyla Rota Maarif platformunu devreye aldı. Sistem sayesinde Türkiye’deki liseler; başarı göstergeleri, fiziki şartları, sosyal imkanları, kontenjan bilgileri ve ulaşım seçenekleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak incelenebiliyor. Böylece öğrenciler, yalnızca puan ve yüzdelik dilime göre değil, okulun sunduğu imkanları da dikkate alarak tercih listelerini oluşturabilecek. Peki, Rota Maarif nasıl çalışıyor, hangi bilgilere ulaşılabiliyor ve tercih sürecinde öğrencilere nasıl kolaylık sağlıyor? İşte detaylar...
2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.
LGS TERCİHTE ROTA MAARİF SİSTEMİ NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Rota Maarif, öğrencilerin okul tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri için hazırlanan kapsamlı bir dijital rehberlik platformudur. Sistem, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ilişkin güncel bilgileri tek çatı altında toplayarak öğrencilerin ve velilerin tercih sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Platform sayesinde kullanıcılar, okulların akademik yapısından fiziki imkanlarına kadar birçok detaya ulaşabiliyor. Böylece yalnızca taban puanlar ve yüzdelik dilimler değil, öğrencinin ilgi alanı ve ihtiyaçlarına uygun okul seçenekleri de daha kapsamlı şekilde değerlendirilebiliyor.
ROTA MAARİF SİSTEMİ NASIL KULLANIR?
Rota Maarif üzerinden şu bilgilere erişim sağlanabiliyor:
İl, ilçe ve eğitim kademesine göre okul arama
Anadolu, Fen, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okul türlerine göre filtreleme
Pansiyon ve barınma olanakları
Okulların adres, iletişim bilgileri ve harita konumu
Eğitim saatleri ile öğretim modeli
Laboratuvar, kütüphane, spor salonu ve diğer fiziki imkanlara ilişkin bilgiler
Bu sayede öğrenciler, tercih listelerini oluştururken farklı okulları ayrıntılı şekilde karşılaştırma imkânı elde ediyor.
ROTA MAARİF TERCİH EKRANI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı takvime göre, Rota Maarif sistemi LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz 2026 tarihinde öğrencilerin kullanımına açılacak. Platforma erişmek isteyen öğrenciler ve veliler, internet tarayıcıları üzerinden rotamaarif.meb.gov.tr adresini ziyaret ederek okul bilgilerine ulaşabilecek ve tercih sürecinde ihtiyaç duydukları verilere tek ekrandan erişebilecek.