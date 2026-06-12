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        Haberler Bilgi Spor Meksika-Güney Afrika maçı kaç kaç bitti? 2026 Dünya Kupası maç özeti

        Meksika-Güney Afrika maçı kaç kaç bitti?

        Futbol dünyasının heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçı ile başladı. Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) oynanan mücadeleyi Meksika Güney Afrika'yı her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 00:37 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Üç ülkenin ortaklaşa düzenlediği turnuvanın ilk karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Meksika-Güney Afrika maçı golleri ve skoru...

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        MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

        Meksika'nın gollerini 9. dakikada Julian Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez'in attı.

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        MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Dünya Kupası yayın haklarını elinde bulunduran TRT'nin turnuva maçlarını ekranlara taşıması bekleniyor. Türkiye'deki futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından ve TRT'nin dijital platformları üzerinden takip edebilecek. Maç öncesinde açılış seremonisi de canlı olarak yayınlanacak.

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        TRT DÜNYA KUPASI FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol oranı: 30000

        FEC: 3/4

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        İLK 11'LER:

        MEKSİKA: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Alvarado, Jimenez, Quinones

        GÜNEY AFRİKA: Williams, Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams, Foster, Rayners

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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