Meksika-Güney Afrika maçı kaç kaç bitti?
Futbol dünyasının heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçı ile başladı. Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) oynanan mücadeleyi Meksika Güney Afrika'yı her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. İşte detaylar...
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Üç ülkenin ortaklaşa düzenlediği turnuvanın ilk karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Meksika-Güney Afrika maçı golleri ve skoru...
MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.
Meksika'nın gollerini 9. dakikada Julian Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez'in attı.
MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası yayın haklarını elinde bulunduran TRT'nin turnuva maçlarını ekranlara taşıması bekleniyor. Türkiye'deki futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından ve TRT'nin dijital platformları üzerinden takip edebilecek. Maç öncesinde açılış seremonisi de canlı olarak yayınlanacak.
TRT DÜNYA KUPASI FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4
İLK 11'LER:
MEKSİKA: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Alvarado, Jimenez, Quinones
GÜNEY AFRİKA: Williams, Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams, Foster, Rayners