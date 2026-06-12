Gün Başlıyor - 10 Haziran 2026 (ABD Yeniden İran'a Saldırdı)

ABD yeniden İran'a saldırdı. Kuveyt'te hava savunma sistemi aktif. İran'da ABD helikopteri düşürüldü. ABD vurdu İran yanıt verdi. Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi. Keşm Adası'nda patlamalar duyuldu. ABD'den İran'a helikopter misillemesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan veri güvenliği vurgusu. Özgür Özel M... Daha Fazla Göster ABD yeniden İran'a saldırdı. Kuveyt'te hava savunma sistemi aktif. İran'da ABD helikopteri düşürüldü. ABD vurdu İran yanıt verdi. Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi. Keşm Adası'nda patlamalar duyuldu. ABD'den İran'a helikopter misillemesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan veri güvenliği vurgusu. Özgür Özel Meclis'te konuştu. Kurtulmuş'tan fezleke açıklaması. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; Siyaset Bilimci Dr. Mehmet Bozkuş, DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İskender Karakaya ve Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç değerlendirdi. Daha Az Göster